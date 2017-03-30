13:24 - Seren Serengil’den Sert Çıkış
11:38 - Türkiye’nin NASA’sı Oluyor
17:53 - Türk Bilim İnsanları Pasifik Okyanusu’nda
17:27 - Ses Komutuyla Çalışan Araba İcat Ettiler
13:21 - Sanatçının Sözleri Heyecan Yarattı
12:25 - Whatsapp’tan Ayrı Kalabilirsiniz
12:16 - Google Artık Park Ettiğiniz Aracınızı da Bulacak
12:12 - Super Mario Geliyor
16:36 - iPhone’den AIDS’E Karşı Örnek Davranış
Başarılı sanatçı Emre Aydın, yeni tekli çalışmasının turnesinde önemli açıklamalar yaptı.
Sevilen sanatçı açıklamasında eşiyle beraber bir sinema filminde rol almayı çok istediğinden bahsetti. Sanatçının sevenleri tarafından bu haber neşe içinde karşılandı. Uzun süredir müzik piyasasında eski varlığını göstermeyen Emre Aydın yeni çalışması için çıktığı turnede hayranlarını büyülemeye devam etti. Sevilen sanatçı eski ve yeni parçalarını seslendirerek sevenlerini büyülerken eşi onu yalnız bırakmadı. Eşi Eda Aydın’ ile bir romantik-komedi bir de korku filminde rol almayı istediğini belirten sanatçı, 2018 yılında bir albüm çıkarmayı planladığını ve o zamana dek bir tane daha tekil çalışma çıkarmayı planladığını açıkladı. Sanatçının bu açıklamaları sonrası takipçileri ve sevenleri büyük beklenti içerisine girdi.