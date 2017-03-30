Sanatçının Sözleri Heyecan Yarattı

Başarılı sanatçı Emre Aydın, yeni tekli çalışmasının turnesinde önemli açıklamalar yaptı.

Sevilen sanatçı açıklamasında eşiyle beraber bir sinema filminde rol almayı çok istediğinden bahsetti. Sanatçının sevenleri tarafından bu haber neşe içinde karşılandı. Uzun süredir müzik piyasasında eski varlığını göstermeyen Emre Aydın yeni çalışması için çıktığı turnede hayranlarını büyülemeye devam etti. Sevilen sanatçı eski ve yeni parçalarını seslendirerek sevenlerini büyülerken eşi onu yalnız bırakmadı. Eşi Eda Aydın’ ile bir romantik-komedi bir de korku filminde rol almayı istediğini belirten sanatçı, 2018 yılında bir albüm çıkarmayı planladığını ve o zamana dek bir tane daha tekil çalışma çıkarmayı planladığını açıkladı. Sanatçının bu açıklamaları sonrası takipçileri ve sevenleri büyük beklenti içerisine girdi.