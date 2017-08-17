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Sanbot Robotu Türkiye’de Satış Sunuldu

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Sanbot Robotu Türkiye’de Satış Sunuldu
Bu haber 17 Ağustos 2017 - 6:37 'de eklendi .

Gelişmiş ülkelerde kullanılan robotlar artık Türkiye’de de kullanılacak. Çin firmaları tarafından üretilmiş olan bu tasarımlardan biri olan Sanbot, Türkiye’de satışa sunuldu. Bu gelişmiş olarak tasarlanan robotların pek çok alanda kullanılması düşünülüyor.

Bir insan gibi hareket eden, yürüme, konuşmayı ve yüzü algılama gibi özellikleri bulunan bu tasarımın farklı ve eğlenceli yönleri de bulunuyor. Bu yönler arasında projeksiyona bağlı olarak dans etme, müzik dinleme gibi özelliklerde yer alıyor. Bu tasarımın ilk tanıtımı Beyoğlu’nda gerçekleşti. Üstelik bu cihazın, insanlara farklı mesajlar verme gibi yetenekleri de bulunuyor. İnsanların hareketlerine cevap verebilme gibi yetenekleri olan bu robotlar, farklı sektörler içerisinde kullanılabilecekler. Güvenlik, satış elemanı ve hastane görevlisi olarak kullanabilecek olan bu robot aynı zamanda iyi bir arkadaş bile olabilir. Her alanda kullanılabilecek olan bu tasarımlarla bağlantılar kurularak bilgi aktarımı gerçekleştirilebilecek.

Kısa bir süre sonra hayatımızda yerini alacak olan bu tasarımların yaklaşık olarak 15 bin dolar gibi bir fiyatta piyasada satışa çıkarılması bekleniyor.

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