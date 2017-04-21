Sandık Görevlilerinin Ücretleri Ne Zaman Ödenecek?

Türkiye, 16 Nisan 2017 pazar günü Anayasa referandumu için sandığa gitti. Milyonların oy kullandığı seçimde binlerce sandık görevlisi, seçimde görev aldı. Referandumun sona ermesinin ardından ise görevlilerin merak ettiği soru, sandık görevlilerinin ücretleri ne zaman ödenecek? Konu ile ilgili gözler YSK’ya çevrilmiş durumda.

Büyük bir çekişmeye sahne olan ve YSK’nın verdiği kararlar ile halen tartışılmaya devam eden anayasa referandumu sona erdi. Sandıktan az bir farkla EVET sonucunun çıkması ile birlikte hem Anayasa’da 18 madde değişecek, hemde 2019 itibariyle Türkiye Başkanlık sistemine giriş yapacak. Seçimlerde meydana gelen olayların ardından sandık görevlileri, alacakları ücretler için beklemeye başladı.

Sandık Görevlilerinin Ücretleri Ne Zaman Ödenecek?









16 Nisan 2016 tarihinde referandumda görev yapan sandık görevlilerinin ücretlerinin hangi tarihte yatacağı henüz YSK tarafından açıklanmadı. Ancak daha önceki seçimler göz önüne alındığında ödemelerin seçimden sonra 1 aylık süre içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.