Sarin Gazı Nedir?

Suriye’nin İdlib kentinde meydana gelen kimyasal silah kullanımında onlarca sivil hayatını kaybetmiş ve Sarin Gazı etkisine maruz kalmıştı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise konuyla alakalı olarak SuriyE2de kullanılan kimyasal silahta Sarin Gazı olduğnu belirtti.

Sarin Gazı Nedir?

Sarin Gazı, aslında bir sinir gazı olarak NATO tarafından bilinmektedir. 2. Dünya savaşı öncesinde Alman kimyagerler tarafından bulunmuş ve 1993 senesinde bu gaz yasaklanmıştır. Sarin Gazı etkileri vücutta ciddi tahribatlara neden olabilmektedir. Burunda akma ve göğüs kısmında kızarıklar ile nefes alma problemleri başlıca görülebilmektedir.

Türk yetkililer ise bugün yaptıkları açıklamayla Suriye’deki Esad yönetiminin uluslararası kuralları çiğnediğini bir kez daha göstermiş oldu.