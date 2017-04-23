Savaşçı Dizisi Nerede Çekiliyor?

FOX TV’nin en çok konuşulan projelerinden biri olan Savaşçı, yayınlanan ilk bölümü ile büyük beğeni topladı. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek Savaşçı’da gözler düzenlenecek operasyona çevrilmiş durumda. İzleyicinin en çok merak ettiği sorulardan biri ise ‘Savaşçı dizisi nerede çekiliyor?’ İşte merak edilen soruların cevapları…

Savaşçı 2. bölümde bu akşam, bordo bereli ekip, teröristlerle mücadeleye girecek. Yüzbaşı Kağan önderliğinde tim operasyona hazırlanıyor. Kağan, Serdar’ı kurtarmak ve terör örgütü ile olan hesabını görmek için harekete geçecek. Ancak işler beklediği gibi gitmeyecek. Savaşçı, nefes kesecek yeni bölümü ile bu akşam FOX ekranlarına gelecek.

Savaşçı Dizisi Nerede Çekiliyor?









Savaşçı, ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı. Dizinin nerede çekildiğini merak edenler araştırmalara başladı. Savaşçı, dizide yer alan sahneler nedeniyle İç Anadolu’nun kırsal kesimlerinde inşa edilen setlerde çekiliyor. Konya ve Eskişehir’de devam eden çekimler, zaman zaman İstanbul’a taşınacak.