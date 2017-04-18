Şehzade Bayezid Neden İdam Edildi? Sultan Murat Niye Kardeşini Niye Öldürdü?

Şehzade Bayezid Sultan 4. Murat han tarafından neden idam edildi? Sultan Murat niye Şehzade Bayezid’ı öldürdü? Şehzade Bayezid kimdir? İşte cevabı…

Şehzade Bayezid Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Sultan 1. Ahmet Han’ın oğlu olarak dünyaya gelmiş ancak ağabeylerinin gerisinde kalarak tahta çıkamamıştır. Abisi ve kardeşleriyle zorlu seneler geçirmiştir. Annesi tarafından iktidar oyunlarıyla şehzade ölüme sürüklenmiştir. Kösem Sultan’ın da oğullarını koruması ve saltanatın kendi soyundan gitmesini sağlamak amacıyla Şehzade Bayezid’a karşı durmaya başlamıştır.

Şehzade Bayezid Neden İdam Edildi?

Şehzade Bayezid Abisi Sultan Murat Han Revan Seferi’ne gittiği sırada padişah tarafından yanında getirilmiştir. Payitahta olası bir isyan çıkma hazırlığını daha önceden yapan Şehzade Bayezid abisini Revan Seferi’nde otağında yeniçerilerin isyanıyla öldürmeyi amaçlamıştır. Sultan 4. Murat ise bu tuzağı önceden görüp ölümden dönüp kardeşinin idamına şeyhülislamın da fetvasıyla karar vermiştir.

Şehzade Bayezit henüz 22 yaşındayken iktidar entrikalarına mağlup düşmüş ve nizamı alemi sağlamayı çalışan abisi tarafından idam edilmiştir.