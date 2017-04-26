Şehzade Kasım İdam Edilecek Mi? Sultan Murat’tan Sonra Kim Geçecek?

Sultan 4. Murat’tan sonra kimin geçeceği Muhteşem Yüzyıl Kösem’de de belli oluyor. Şehzade Kasım idam edilip öldürülecek mi? Şehzade Kasım kimdir ve neden öldürülecek?

FOX TV ekranlarında seri dizilerinden olan ve tarihsel olayları konu alan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde entrikalar ardı ardına devam ediyor. Dizide tarihsel kişilikler en ince ayrıntısına kadar belli olurken son bölümde Şehzade Bayezıd idam edilmişti. Valide Kösem Sultan ise oğullarından birisini ve en büyüğü olan Şehzade Kasım’ı tahta geçirmek için elinden geleni yapıyor.

Şehzade Kasım Neden İdam Edildi?









Şehzade Kasım, abisi Sultan Murat’ı tahtan indirmek istemesi ve arkasından çeşitli taht oyunlarını gerçekleştirmesi yüzünden fetva ile idam edilmiştir. Şehzade Kasım Sultan 1. Ahmet Han’ın oğludur. Abisi kendisini Bağdat Seferi arefesinde öldürmüştür. Sultan Murat’tan sonra tahta kardeşi İbrahim geçecektir.