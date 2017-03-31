Seren Serengil’den Sert Çıkış

Geçtiğimiz günlerde Ebru Şallı, şarkıcı Sinan Akçıl ile ilgili büyük bir iddia ortaya atmış ve Sinan Akçıl’ın Ebru Şallı üzerinden büyük bir kredi çektiği öne sürülmüştü.

Bu tartışmaya bu sefer de Seren Serengil dâhil oldu. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Serengil, Sinan Akçıl ile Ebru Şallı’ya ait bir mail adresi üzerinden konuştuğunu ve ellerinde bu konuyla ilgili belgeler olduğunu iddia etti. Sinan Akçıl henüz bu çıkışa cevap vermezken, tartışmanın yankıları sürecek gibi gözüküyor. Seren Serengil’in elindeki belgeler hakkında şu anlık herhangi bir şey bulunmuyor. Fakat tarafların karşılıklı atışmaları devam ederse Serengil, belgeleri paylaşacak gibi görünmekte. Önümüzdeki günlerde tartışmanın taraflarının yapacağı açıklamalar, işin adli bir boyuta taşınıp taşınmayacağını belirleyen etken olacak.