Ses Komutuyla Çalışan Araba İcat Ettiler

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Teknoloji Topluluğu üyeleri tarafından, öğretmenleri eşliğinde hurdadan satın alıp tamir ettikleri Jeep projesine girdiler. Hurdadan alınıp onarılmış yeni aracın adı artık, ”Çorlu Jeep”.

”Çalıştır.” diyerek, aracı çalıştırabilir ve android cihazınız ile birlikte, sadece dokunarak camları açıp – kapatabilir, araç içerisindeyken yine, android cihaz ile koltukları ileri – geri oynatabilirsiniz. Bu işlemleri wireless ve bleutooth’tan gerçekleştiren öğrenciler, aynı zamanda aracın boyasını fosforlu boya ile yaparak gün içerisinde ışığı toplayıp, akşam olduğunda o topladığı enerji ile farlarını çalıştırıyor. Vakumlu elektrikli fren sistemi bulunan Çorlu Jeep, 20bin lira gibi bir bütçeye ve çokca emeğe mâl oldu.