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SGK Çocuk Doğum Yardım Parası Nasıl Alınır?

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SGK Çocuk Doğum Yardım Parası Nasıl Alınır?
Bu haber 24 Nisan 2017 - 11:51 'de eklendi .

Doğum yardım parası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kimlere verilmektdir? Doğum yardım parasının nasıl alınabileceğini sizler için araştırdık.

Türkiye’de nüfus artış hızının düşmesi ve çocuk sahibi olma isteğinin azalmasından sonra hükümet aileleri çocuk sahibi olması konusunda teşvik etmek için ailelere doğum yardımı ödemesi kararı alıp bu kararı hayata geçirdi.

Doğum Yardım Parası Nasıl Alınır?

Doğum yardımından Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olanlar ve Mavi kart sahibi olanlar yararlanabilir. Annenin ya da babanın Türk vatandaşı olması durumunda doğum yardımından yararlanmak mümkündür. Ayrıca anne ya da babanın sadece birisinin Türk vatandaşı olması halin dede doğum yardımından faydalanılabiliyor.




Doğum yardımı evlat edinen kimselere verilmiyor. Mavi kart sahipleri de doğum yardımından yararlanabiliyor, bir Türk vatandaşının illa Türkiye’de doğum yapması gerekmiyor, yurt dışında da yapmış olduğu doğumdan, yardım alması mümkündür. Doğum yardımı alan vatandaşın herhangi bir kuruma olan borcundan dolayı almaya hak kazandığı doğum yardımı herhangi bir vergiye dâhil olmadığı için haciz edilemez. Doğum yardımı, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı olması halinde anneye yapılır. Doğum yardımı, annenin Türk vatandaşı olmaması, vefat etmiş olması halinde Türk vatandaşı babanın nüfus kayıt örneği esas alınarak babaya yapılır.

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