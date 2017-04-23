SGK Tüp Bebek Tedavisi ve Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tüp bebek tedavisi şartları açıklanmıştı. SGK ile anlaşmalı tüp bebek merkezlerinde tedavilerin bir miktarını devlet karşılayabilmektedir.

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler; bu anlamda doğal yoldan başarılı olamıyorlar ise; tıp alanına yönelerek; bu anlamda kendini gösteren çalışmalara da dahil olacaklardır. Bu anlamda da belli bir miktar ücret ile karşı karşıya gelerek; SGK ile anlaşmalı kurumlar ile bu tür bir sürece dahil olabilmek için gerekli bilgi alma işlemlerini de gerçekleştirmektedirler. Bu noktada da var olan şartlar kapsamında da tüp bebek yapma işlemlerine başlayabilecekler; ve bu anlamda da olumlu sonuçlara ulaşarak bebek sahibi olabileceklerdir. Bu aşamada da belli değerlendirmelere yer vererek; bu kulvarda gerekli şartlara sahip olmaları takdirde tüp bebek tedavisinde de yer alabileceklerdir.

Tüp Bebek Tedavisi Şarları

Tüp bebek yönteminden faydalanmak isteyen kişilerin birtakım uyması gereken şartlar bulunmaktadır. İlk olarak hamile kalamayan kadının doğal yollardan hamile kalamadığına dair sağlık raporu gerekmektedir. Aynı zamanda kadınların 23 yaşını doldurmuş ve 40 yaşından da gün almamış olması şartlar arasında da yer almaktadır. Tüp bebek tedavisinden yararlanmak isteyen kişiler; genel sağlık sigortası kapsamında en az 900 günlük bir çalışmayı tamamlaması da gerekmektedir. Anne adaylarının herhangi bir sorun ile karşılaşması da tespit edilirse tüp bebek tedavisi de sonlandırılacaktır.









Tüp bebek tedavisine dahil olacak olan anne adayları; bu tür bir tedavi kapsamında yer almak istiyorlar ise; SGK ile anlaşmalı bir kurum içerisinde bu tür tedavi imkanların yararlanmaları durumunu ortaya koymaktadırlar. Böylelikle SGK durumu ile daha az maliyetli olacak şekilde tedavi imkanları meydana gelecektir. SGK ile anlaşmalı kurumlar da tedavi seçenekleri ile anne adaylarının bebeklerine kavuşma süreci olumlu bir biçimde gerçekleşecek; tedavi yaptıran anneler hamilelik durumu ile de tanışarak; bu anlamda olumlu sonuçlara da ulaşabileceklerdir.

SGK Tüp Bebek Tedavisinin Ne Kadarını Karşılıyor?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince, SGK emekli ve sigortalıların tüp bebek tedavilerini en fazla 3 (üç) deneme için karşılamaktadır.