Siber Saldırı Yayılmaya Devam Ediyor

Ukrayna haberlerinde yayınlanan bilgilere göre, geçtiğimiz ay da 150 ülke fiber saldırıya maruz kaldı. “Wannacry (ağlamak istiyorum)” isimli bu virüs, pek çok şirketin zor duruma getirdi.

Siber saldırıdan etkilenen en önemli yerlerden biriside Ukrayna’da yer alan Çernobil Nükleer Santrali olmuştu. Santral Direktörü, bilgisayar uzmanlarından oluşan bir ekip oluşturdu ve bu saldırıyla, etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sonucunda saldırının radyasyon sızıntısının olmadığı belirtildi.

Ukrayna’da nükleer santralle beraber pek çok banka, benzin şirketi, uçak üreticisi şirketi ve bazı havalimanları fiber saldırıya maruz kaldı. Bu saldırının Microsoft şirketinin işletim sisteminden kaynaklanan bir sebeple sızdığı düşünülüyor. Ayrıca bu saldırıdan sadece Ukrayna değil, Avrupa’nın bazı ülkeleri ve ABD’de de etkilenmişti. ABD’de de bazı önemli şirketlerde bu siber saldırıya maruz kalmıştı.

Bazı tren taşımacılığı şirketleri, kargo şirketleri, yiyecek şirketleri, taşımacılık şirketleri, ilaç şirketleri, reklam ajansları da siber saldırıya maruz kalan büyük şirketler arasında yer alıyor.

Ayrıca siber saldırı sadece büyük şirketlere ve firmalara değil, küçük şirketlere de zarar vermiştir. Saldırıyı düzenleyen kişiler, saldırıdan etkilenen bilgisayarların yeniden eski haline dönüp, kullanıma uygun hale getirilmesi içinde yaklaşık olarak 300 dolar istendiği söyleniyor. Bu ödeme gerçekleşmediği taktirde bilgisayarlarda bulunan bütün verileri silmekle tehdit ediyorlar. Yetkililer ve resmi makamlar ise bunun fidye olduğunu ve bu fidye talebinin gerçekleşmemesi gerektiğini belirtiyorlar.