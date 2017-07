Sigortanız Yatıyor Mu? Aktif Olarak Başladı Mı?

Sigortam yatıyor mu sorusu aslında işe yeni giren çalışanların en büyük sorusu haline geldi. Aktif olarak işe başlayanların sigortalılık durumu hakkında bilgiler…

Toplumun her sektöründe faaliyet gösteren bireylerin sigortasını yatıp yatmadığı ya da sigortanın primlerinin hangi ücrette yattığı merakı vardır. İşte bu sorunun cevabını yazımızda bulabileceksiniz.Toplum da her alanda çalışan bireylerin geleceğe emeklilik yatırımları ayrıca sosyal sağlık yardım olanaklarına sahip olabilmesi için elbette sigortasının düzenli olarak yatması gerekmektedir. Küresel dünyada her şeyin teknolojiye adapte olması sonucu birçok alanda ve birçok konuda çeşitli bilgileri internet aracılığı ile elde etme olanağına sahibiz. Peki, bu durumun bizim ele aldığımız konu ile alakası nedir? Tabi ki her şeyin internet aracılılığı ile büyük bir bilgi ağına sahip olmamız bazı devlet kurumları tarafından yapılacak işlemler aracılığı ile elde edeceğimiz bilgileri de internet aracılığı ile elde etmemizi sağlıyor ve bu konu E-devlet adında ki devletin sunduğu bir hizmet aracılığı ile gerçekleşiyor. Buhizmet devreye geçmen önceki durum neydi? Sigortasının başladığını ve sigorta priminin yatmakta olup olmadığını ayrıca sigorta priminin kaç TL üzerinden yatmak istediğini merak edenler için büyük bir sorun oluşturmaktaydı.

“Sigortam Yatıyor mu?”

Kişi önce SGK Müdürlüğünün ilgili bürosuna giderek işlemlerin gerçekleşmesi için gerekli evrakları öğrenir daha sonra gereken evrakın tedarik edilmesi ardından işlemlerin yapılabilmesi için SGK Müdürlüğüne giderek ilgili evrakları teslim edilerek işlemlerin yapılmasını ve gerekli kayıtların çıkarılması beklenmekteydi. Bu işlemlerin sonucu ile elbette sorusunun cevabını alabilirdi fakat arada geçen zaman kaybı ile maddi kayıplara sebep olmaktaydı. Şimdi ise e-devlet sitesine giderek PTT den alınan şifre ile kişi artık kendini alakadar eden tüm bilgilere ulaşmaktadır. Konu ile alakalı örnek verecek olursak. Kişi e-devlet sitesinde SGK’ ya ayrılan bölüm üzerimden kendisinin hizmet verdiği sektör üzerinden sigortasının yatıp yatmadığını ve sigortasının ne kadar prim ile yattığını sorgulayabilmektedir. Ayrıca bu site sayesinde ıslak imza olmadan bu bilgileri barkot sistemi faydalığı ile yazdırabilir ve tüm kuruluşlarda geçerli sayılacaktır.