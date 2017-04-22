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Sivilce Nasıl Geçer? Tedavisi İçin Bazı Öneriler

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Sivilce Nasıl Geçer? Tedavisi İçin Bazı Öneriler
Bu haber 22 Nisan 2017 - 14:00 'de eklendi .

Sivilceler bazen çok bunaltabiliyor. Uzmanlar ise sivilce nasıl geçer sorusunu daha önceden çokça cevaplamışlardı. İşte iz bırakmamak için bilgiler…

Geçmişten günümüze ergenlik çağına giren her gencin sivilce sorunu olmuştur. Bu bireylerin ve özellikle bayanların rahatsız olduğu bir durumdur. Sivilce, kendini küçük bir kızarıklıkla belli edip, arkasından iltihap toplamasıyla anlaşılır. Bir çok genç bu sorunu, sıktırarak ve ya patlayarak çözmeye çalışır, ancak yanlıştır. Bu yanlış işlem sadece sivilcelerin çoğalmasına sebep olur.




Sivilcelerin kesin geçmesi için, yüzün kuru ve temiz tutulması gerekir. Sabunlu suyla yüzünüzü günde 4, 5 kere yıkamanız, size temiz bir yüz kazandıracağı gibi sivilcelerin kaybolmasına da yardımcı olur. Aynı zamanda kozmetiklerde satılan yüz temizleme sabunları da bu sorun için mükemmel bir çözüm olacaktır. Geçmişte yaşayan insanlar; bu tür sorunları limon sürerek geçirmeye çalışmıştır. Aslında doğru da sayılmaktadır; limon asidik özelliği ile, sivilcelerin kurumasını sağlar.

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