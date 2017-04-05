SON DAKİKA

Teknoloji Haberleri
reklam
Yerli Yatırımcılar İçin Müjde

İnternet

Yerli Yatırımcılar İçin Müjde
Türkiye’de Cepten Ödeme

İnternet

Türkiye’de Cepten Ödeme
Twitter Yine Birçok Hesabı Askıya Aldı

İnternet

Twitter Yine Birçok Hesabı Askıya Aldı
Türk Bilim İnsanları Pasifik Okyanusu’nda

Bilim

Türk Bilim İnsanları Pasifik Okyanusu’nda
Whatsapp’tan Ayrı Kalabilirsiniz

İnternet

Whatsapp’tan Ayrı Kalabilirsiniz
Google Artık Park Ettiğiniz Aracınızı da Bulacak

Donanım

Google Artık Park Ettiğiniz Aracınızı da Bulacak
iPhone’den AIDS’E Karşı Örnek Davranış

Mobil

iPhone’den AIDS’E Karşı Örnek Davranış
Samsung S8’in Tahmin Edilen Fiyatı Dudak Uçuklattı

Mobil

Samsung S8’in Tahmin Edilen Fiyatı Dudak Uçuklattı
Dünya Gözlem Uydusu ‘Sentinel 2B’ Uzaya Fırlatıldı

Bilim

Dünya Gözlem Uydusu ‘Sentinel 2B’ Uzaya Fırlatıldı
Çin 3 Kat Daha Hızlı Dünyanın En Hızlı Bilgisayarı

Donanım

Çin 3 Kat Daha Hızlı Dünyanın En Hızlı Bilgisayarı
iPhone 8 İçin İlk Araştırma İstatistikleri

Mobil

iPhone 8 İçin İlk Araştırma İstatistikleri
Cinayet İşleyenlerin Oranı Şaşırttı

Bilim

Cinayet İşleyenlerin Oranı Şaşırttı
Bilim Adamlarının Çalışması Meyvesini Verdi

Bilim

Bilim Adamlarının Çalışması Meyvesini Verdi
Google Yeni Telefonlarını Tanıtacak

Mobil

Google Yeni Telefonlarını Tanıtacak
Apple Kullanıcılarını Uyardı

Mobil

Apple Kullanıcılarını Uyardı

Snapchat Hisseleri Yüzde 9 Artış Gösterdi

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
Snapchat Hisseleri Yüzde 9 Artış Gösterdi
Bu haber 05 Nisan 2017 - 10:45 'de eklendi .

Mobil mesajlaşma ve görüntü paylaşma uygulaması SnapChat %9 luk bir piyasa artışı içerisine girdi.

Drexel Hamilton yatırım ve finans danışmanlığı SnapChat için ‘satın al’ görüşünü savundu, yani bu demek oluyor ki daha fazla yükselecek. Hisse başına değerinin 30 dolar olacağını düşünen Drexel Hamilton şirketi, uygulama kullanıcısının yaratıcılığına bağlı olarak eğlenip, mesajlaşabildiği bir ortamın değerleneceğini düşünüyordu.

Bu değerlendirmenin ardından, 20.38 dolardan, 22.25 dolara yükselen Snapchat hissedi, kayda değer %9.2lik bir artış kaydetti. Snapchat daha öncesinde ise piyasaya ilk arz edildiği günde 36 milyar dolar, piyasa değeri belirlenerek Twitter uygulamasını geçmişti. Hisse başına değeri düşerken, Snapchat INC® şirketinin değeri yaklaşık 26.5 milyar dolar olarak ölçülüyor.

Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
FM 2017 Genç Yetenekler (Wonderkids)FM 2017 Genç Yetenekler (Wonderkids)
Bükülebilir Akıllı Telefon Ortaya ÇıktıBükülebilir Akıllı Telefon Ortaya Çıktı
SON DAKİKA HABERLERİ
Yerli Yatırımcılar İçin MüjdeYerli Yatırımcılar İçin Müjde
Snapchat Hisseleri Yüzde 9 Artış GösterdiSnapchat Hisseleri Yüzde 9 Artış Gösterdi
Ünlü Oyuncunun Alcağı Ücret Dudak UçuklattıÜnlü Oyuncunun Alcağı Ücret Dudak Uçuklattı
Ünlü Oyuncu Kendi Oyunuyla DönüyorÜnlü Oyuncu Kendi Oyunuyla Dönüyor
Türkiye’de Cepten ÖdemeTürkiye’de Cepten Ödeme
Türk Bilim İnsanlarından Büyük AtılımTürk Bilim İnsanlarından Büyük Atılım
Şahan’dan Rekor Üstüne RekorŞahan’dan Rekor Üstüne Rekor
Twitter Yine Birçok Hesabı Askıya AldıTwitter Yine Birçok Hesabı Askıya Aldı
Seren Serengil’den Sert ÇıkışSeren Serengil’den Sert Çıkış
Türkiye’nin NASA’sı OluyorTürkiye’nin NASA’sı Oluyor
SON DAKİKA