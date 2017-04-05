Snapchat Hisseleri Yüzde 9 Artış Gösterdi

Mobil mesajlaşma ve görüntü paylaşma uygulaması SnapChat %9 luk bir piyasa artışı içerisine girdi.

Drexel Hamilton yatırım ve finans danışmanlığı SnapChat için ‘satın al’ görüşünü savundu, yani bu demek oluyor ki daha fazla yükselecek. Hisse başına değerinin 30 dolar olacağını düşünen Drexel Hamilton şirketi, uygulama kullanıcısının yaratıcılığına bağlı olarak eğlenip, mesajlaşabildiği bir ortamın değerleneceğini düşünüyordu.

Bu değerlendirmenin ardından, 20.38 dolardan, 22.25 dolara yükselen Snapchat hissedi, kayda değer %9.2lik bir artış kaydetti. Snapchat daha öncesinde ise piyasaya ilk arz edildiği günde 36 milyar dolar, piyasa değeri belirlenerek Twitter uygulamasını geçmişti. Hisse başına değeri düşerken, Snapchat INC® şirketinin değeri yaklaşık 26.5 milyar dolar olarak ölçülüyor.