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Snapchat Koltuğunu Instagram’a Kaptırmayacak

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Snapchat Koltuğunu Instagram’a Kaptırmayacak
Bu haber 27 Nisan 2017 - 5:05 'de eklendi .

Snapchat ile Instagram ve Whatsapp arasındaki kıyasıya mücadeleye yepyeni bir boyut kazandıran, Snapchat’ in yeni hamlesi Arttırılmış Gerçeklik geliyor.

Snapchat’ in yeni güncellemesinden sonra, arka kameranın kullanımı dahilinde çekeceğiniz fotoğraflara; gök kuşağı, OMG yazısı üç boyutlu halde ekleniyor. Dilerseniz video kaydedebileceğiniz uygulamada gerçekliğin arttırılması için, eklenen nesnelere yakınlaştıkça büyüyor.

Aralarındaki yarışmayı bir ön plana çıkaracak olan hamleyi Snapchat Arttırılmış Gerçeklik’ i sayesinde bir adım öne geçecek gibi görünüyor. Önce Instagram ardından Whatsapp’ a gelen paylaşılan fotoğrafın 24 saat içerisinde silinmesi özelliği tamamen Snapchat’ ten ilham alınmış olmasına rağmen; Snapchat’ in koltuğunun bugünden sonra biraz zor sarsılacağını düşünüyoruz.




Snapchat’ in yeni güncellemesiyle birlikte seçtiğiniz nesne; kamera üzerinden gerçek dünyada varmış gibi görünüyor. New World Lenses yani Yeni Dünya Lensleri adıyla gelecek güncelleme için ilgi büyük.

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