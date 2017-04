Snapchat Koltuğunu Instagram’a Kaptırmayacak

Snapchat ile Instagram ve Whatsapp arasındaki kıyasıya mücadeleye yepyeni bir boyut kazandıran, Snapchat’ in yeni hamlesi Arttırılmış Gerçeklik geliyor.

Snapchat’ in yeni güncellemesinden sonra, arka kameranın kullanımı dahilinde çekeceğiniz fotoğraflara; gök kuşağı, OMG yazısı üç boyutlu halde ekleniyor. Dilerseniz video kaydedebileceğiniz uygulamada gerçekliğin arttırılması için, eklenen nesnelere yakınlaştıkça büyüyor.

Aralarındaki yarışmayı bir ön plana çıkaracak olan hamleyi Snapchat Arttırılmış Gerçeklik’ i sayesinde bir adım öne geçecek gibi görünüyor. Önce Instagram ardından Whatsapp’ a gelen paylaşılan fotoğrafın 24 saat içerisinde silinmesi özelliği tamamen Snapchat’ ten ilham alınmış olmasına rağmen; Snapchat’ in koltuğunun bugünden sonra biraz zor sarsılacağını düşünüyoruz.









Snapchat’ in yeni güncellemesiyle birlikte seçtiğiniz nesne; kamera üzerinden gerçek dünyada varmış gibi görünüyor. New World Lenses yani Yeni Dünya Lensleri adıyla gelecek güncelleme için ilgi büyük.