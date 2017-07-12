Snapchat’ten Büyük Yenilik

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bir uygulama olan Snapchat, her geçen gün yeni özelliklerle kullanıcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Snapchat uygulamasının özelliklerinden bir yenisi de Snap Map adını verdiğimiz harita uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Snap Map özelliği sayesinde artık arkadaşlarınızın nerede olduğunu ve ne yaptığını rahat bir şekilde görebileceksiniz. Tek bir dokunuşla arkadaşlarınızın nerede olduğunu öğrenebilir ve sohbet başlatabilirsiniz.

Bu özellik sayesinde uyuduğunuzu, yürüdüğünüzü ve oyun oynadığınızı bildirebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızın yaptığı aktivitelerden de haberdar olabilirsiniz. Snapchat filtreleri sayesinde eğlenceli fotoğraflar ve videolar çekebilirsiniz. Snap Map özelliği sayesinde birçok arkadaşınızı takip edebilirsiniz. Eğer sizi takip etmesini istemediğiniz kişiler varsa haritalarda yer alan ayarlar bölümünden bu kişilerin sizi görmesini engelleyebilirsiniz. Arkadaş seç bölümünden arkadaşlarınızı seçerek rahat bir şekilde bu özelliği kullanabilirsiniz. Snapchat uygulamasının yeni özelliği olan harita seçeneği kullanıcıların oldukça ilgisini çekmiş ve beğenisini kazanmıştır.

Snapchat, özellikle gençlerin kullandığı bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulamada anlık olarak resim ve video paylaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla fotoğraf paylaşabilir ve sohbet edebilirsiniz. Resimlerinizin ve videolarınızın 24 saatliğine yayınlandığı bu uygulamada gizlilik seçeneği sayesinde bilgilerinize kimlerin erişebileceğini de seçebilirsiniz. Bitmoji uygulaması sayesinde kendinize uygun bir karakter seçerek profil resminizde kullanabilirsiniz. Eğlenceli vakit geçirmek isteyen kişiler için Snapchat uygulaması en ideal uygulamalardan biri diyebiliriz.