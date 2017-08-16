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Snapchat’ten özel koruma

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Snapchat’ten özel koruma
Bu haber 16 Ağustos 2017 - 20:35 'de eklendi .

Son zamanlarda facebook ve instagram’ın yaptığın yenilikler ile snapchat özelliklerin uygulamalarına daha önce bir tepki göstermeyen snapchat kopyalanmaya dur diyerek özel bir ekip kurdu.

Dahil ettiği Strong.Codes ekibi ile  güçlenmeyi hedeflemektedir. Kodlarını  ve özelliklerini diğer rakiplerinin kopyalanmasının önlemek için özel ekibi ile birlikte ters mühendisliğe karşı ciddi bir şekilde önlem almaktadır. İsviçreli Strong.codes ekibi çalışmalarını snapchat üzerinde odaklayacaklar.  Ekip  öncesinde bir programın kopyalanmasını engel olacak ve yeniden inşa edilemeyecek bir yazılım kullanmıştı. Şimdi bu yazılım üzerinde daha çok duracak.

Facebook  ve instagram snapchat’te bulunan 24 saat içinde hikaye paylaşma özelliğini kendi uygulamalarında kullanmaya başlamışlardı. Daha sonra filtreleme semboller vb. şeyler ile daha çok snapchat’ten alıntılar yapmışlardı.  Farklı uygulamaların esinlenilip kendi paltformlarında özellik geliştirmeleri normal tabi ki ama aynı özelliklere birebir aynı denilebiecek şekilde kullanmaları farklı bir boyuta dönüşmüş oluyor.

Snapchat kurucularından biri olan Evan Spiegel,  Mayıs ayında yaptığı konferansta bu durum ile ilgili kopyalanıyorsanız bundan keyif duymalısınız çünkü harika işler yaptığınızı gösteriyor demiştir.

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