SON DAKİKA

Teknoloji ve Gündem Haberleri
Muhteşem Özellikleri İle Token Ring Yüzükleri Karşınızda

Donanım

Muhteşem Özellikleri İle Token Ring Yüzükleri Karşınızda
Felaket Bölgelerinde Kullanılacak Yılan Geliştirildi

Bilim

Felaket Bölgelerinde Kullanılacak Yılan Geliştirildi
Microsoft’tan Büyük Yenilik

Mobil

Microsoft’tan Büyük Yenilik
LG Q6 Telefonu Çıktı

Mobil

LG Q6 Telefonu Çıktı
Hava Kirliliğini Önleyen Maskelere Son

Bilim

Hava Kirliliğini Önleyen Maskelere Son
Google’dan Engelleri Kaldıran Yenilik

İnternet

Google’dan Engelleri Kaldıran Yenilik
Galaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle Karşınızda

Mobil

Galaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle Karşınızda
Messenger’da Reklamlar Yer Alacak

İnternet

Messenger’da Reklamlar Yer Alacak
Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı

Donanım

Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı
En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8

Mobil

En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8
Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?

Mobil

Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?
Turkcell T80 Çıkacak Mı?

Mobil

Turkcell T80 Çıkacak Mı?
Flash Bellekte Devrim Niteliğinde Yenilik

Donanım

Flash Bellekte Devrim Niteliğinde Yenilik
Facebook 2 Milyar Kullanıcıyı Geçti

İnternet

Facebook 2 Milyar Kullanıcıyı Geçti
Qualcomm ile Apple Arasındaki Hukuk Savaşı İyice Kızışıyor

Donanım

Qualcomm ile Apple Arasındaki Hukuk Savaşı İyice Kızışıyor

Sony Xperia XZ Premium Dayanıklı Mı?

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
Sony Xperia XZ Premium Dayanıklı Mı?
Bu haber 31 Temmuz 2017 - 23:30 'de eklendi .

Sony düzenlediği bir etkinlikte yeni telefonunun çıkacağının duyurusunu vermiştir. Ergonomik olduğu kadar zarif bir telefon olma özelliğini taşımaktadır.

Yeni özellikleri ve dikkat çeken görüntüsü ile dikkat çeken Sony Xperia XZ Premium herkesin bildiği gibi dayanıklı olup olmaması ile konuşulmaktadır. Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalı bu sorunun cevabını aramak için bu telefona üzerinde bir takım testler yapmıştır.

13 megapiksel ön kameraya ve 4 GB RAM depolama alanına sahip olan telefona çizilme testi uygulandığı zaman dayanıklılık gösterirken belli bir seviyeden sonra diğer telefonlar gibi çiziklerle dolmuştur. Kamera oldukça dayanıklılık göstermiştir. Bunun sebebi arka kapağın camdan oluşuyor olmasıdır. Cihazın yan kısımları plastik olduğu için dayanamamış, zarar görmüştür. Biraz ateşe tutulan telefonun üzerinde leke olmuştur ancak telefon bu lekeyi gidermiştir.

Suya dayanıklı diye satılan telefon bu özelliğini göstermekte ancak daha zor testlerden tam başarıyla geçememektedir. Üst düzey kameraya sahip olan telefon dünyanın 4K HDR ekranına sahip ilk akıllı telefondur. Sizde bu mükemmel telefonlara sahip olmak isterseniz teknoloji mağazalarına  gidebilirsiniz.

Buna Bakın!  iOS 10.3.2 Beta 5 Yayınlandı
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
Sony Xperia XZ Premium Dayanıklı Mı?Sony Xperia XZ Premium Dayanıklı Mı?
Iphone 8 Artık GeliyorIphone 8 Artık Geliyor
Geceleri Kilitlenebilir Telefon ÜretildiGeceleri Kilitlenebilir Telefon Üretildi
Apple’dan 5G HamlesiApple’dan 5G Hamlesi
Sony’den Beyaz Renkli PS4 Pro DevrimiSony’den Beyaz Renkli PS4 Pro Devrimi
Yeni Louis Vuitton Saatleri TanıtımdaYeni Louis Vuitton Saatleri Tanıtımda
Muhteşem Özellikleri İle Token Ring Yüzükleri KarşınızdaMuhteşem Özellikleri İle Token Ring Yüzükleri Karşınızda
Felaket Bölgelerinde Kullanılacak Yılan GeliştirildiFelaket Bölgelerinde Kullanılacak Yılan Geliştirildi
SON DAKİKA