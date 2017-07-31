Sony Xperia XZ Premium Dayanıklı Mı?

Sony düzenlediği bir etkinlikte yeni telefonunun çıkacağının duyurusunu vermiştir. Ergonomik olduğu kadar zarif bir telefon olma özelliğini taşımaktadır.

Yeni özellikleri ve dikkat çeken görüntüsü ile dikkat çeken Sony Xperia XZ Premium herkesin bildiği gibi dayanıklı olup olmaması ile konuşulmaktadır. Geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalı bu sorunun cevabını aramak için bu telefona üzerinde bir takım testler yapmıştır.

13 megapiksel ön kameraya ve 4 GB RAM depolama alanına sahip olan telefona çizilme testi uygulandığı zaman dayanıklılık gösterirken belli bir seviyeden sonra diğer telefonlar gibi çiziklerle dolmuştur. Kamera oldukça dayanıklılık göstermiştir. Bunun sebebi arka kapağın camdan oluşuyor olmasıdır. Cihazın yan kısımları plastik olduğu için dayanamamış, zarar görmüştür. Biraz ateşe tutulan telefonun üzerinde leke olmuştur ancak telefon bu lekeyi gidermiştir.

Suya dayanıklı diye satılan telefon bu özelliğini göstermekte ancak daha zor testlerden tam başarıyla geçememektedir. Üst düzey kameraya sahip olan telefon dünyanın 4K HDR ekranına sahip ilk akıllı telefondur. Sizde bu mükemmel telefonlara sahip olmak isterseniz teknoloji mağazalarına gidebilirsiniz.