Sony’den Beyaz Renkli PS4 Pro Devrimi

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Sony, beyaz renkli PS4 Pro üretiminin yapıldığını ve yakında oyun severlerle buluşacağını bildirdi.
PS4’ de siyah, beyaz, gümüş ve altın gibi renk seçenekleri bulunmaktaydı ancak bu renk seçenekleri PS4 Pro’da oldukça kısıtlıydı. PS4 Pro’da sadece siyah renk seçeneği bulunmaktaydı. Farklı renk tercihleri arayanlar için ise Sony firması, gerekli açıklamayı yaptı.
Beyaz konsollar, Destiny 2 oyununun çıkması ile birlikte satışa sunulacak. Ayrıca bu konsolların satışı sadece paket içerisinde gerçekleşecek. Paketin içinde oyun için dijital içerikler de yer alacak. Bu pakete sahip olan kişiler Destiny 2 oyununun bonus içeriğine diğerlerinden önce sahip olabilecek.
Beyaz PS4 Pro üretiminin sınırlı sayıda olduğu da elde edilen bilgiler arasında yer almaktadır. Sınırlı olarak üretilen bu oyun konsolu ABD’de ön siparişe çıkmıştır. Fiyatı 449,99 dolar olarak belirlenen bu paketin 6 Eylül’de satışa sunulacağı düşünülmektedir. Distiny 2 PS4 Pro paketi önümüzdeki bir iki ay içerisinde Türkiye’de de resmi olarak satışa sunulacak.