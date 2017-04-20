Star TV Yayın Akışı – Cesur’un Planları Ortada

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Star TV yayın akışına göre bugün (20 Nisan Perşembe) gündüz ve akşam kuşağında hangi program ile diziler var? Beni Affet ile Cesur ve Güzel bu akşam ekranlarda yerini alacak.
Star TV’de her hafta saat 20:00’de ekranlarda yer alan Cesur ve Güzel bu akşam yine reyting sonuçlarında adından söz ettirebilir yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Cesur, adının temize çıkabilmesi için bazı adımlar atarken Tahsin ise kızını Cesur’dan almak için çeşitli hamleler yapmaya çalışıyor. Cahide ile Hülya arasındaki gerilimde giderek agresif seviyelere ulaşıyor.
|Dizi/Program
|08:30
|BENİ AFFET (TEKRAR)
|09:30
|DUYMAYAN KALMASIN
|12:00
|ANNE (TEKRAR)
|14:45
|BENİ AFFET (YENİ BÖLÜM)
|16:00
|ZUHAL TOPAL'LA
|19:00
|STAR TV ANA HABER
|20:00
|CESUR VE GÜZEL
|23:45
|SÖZ (TEKRAR)