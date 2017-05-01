Starcraft Bedava Oldu

Gerçek zamanlı bir strateji olan ve fazlasıyla oynayıcısı bulunan Starcraft; takipçilerinin ilgisini çekecek bir haber ile gündemde yer almaya başladı.

Starcraft’ın bu olumlu haberi, strateji meraklılarının büyük bir ilgisini çekecek seviyede yer almaya başlayacak gibi de görünüyor. Starcraft adlı oyunun ilk sürümünün artık ücretsiz bir biçimde indirilip oynanmasının mümkün olması da oyunseverlerin büyük bir ilgisini çeken haberlerden bir tanesi olarak değerlendirilmektedir.

En başarılı eSports oyunlarından bir tanesi olan ve 19 yıllık bir geçmişe sahip olan oyunun ücretsiz hale getirilmesi; söz konusu oyuna olan ilginin ve ayrılan zamanın da aynı oranda artış göstereceğine yönelik gelişmelere yer vereceğini de gösteriyor. Günye Kore’de oldukça önemli bir yer tutan Starcraft; ulusal spor olarak değerlendirilmesi de bu oyunun ne denli başarılı bir yapım olduğunu da gösteriyor.