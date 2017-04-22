Steam’e Yeni Rakip Geldi

Oyun sektöründe önemli bir yer tutan Steam; oyun takipçilerinin muhakkak bilgisayarlarında yer edinen bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.

Bu alanda oyunları kullanıcılarına sunmayı hedef haline getiren Steam; zaman zaman da kampanyalar yaparak; oyunseverlerin beklentilerini karşılama noktasında başarıya ulaşmaktadır. Yalnız son gelen haberlere göre Uzak Doğu coğrafyasından Steam’e yeni bir rakip geleceği yönünde olduğu söyleniyor.









Çin merkezli Tencent oyun platformu WeGame adlı uygulamayı daha da kapsamlı bir noktaya taşıyarak; uluslararası piyasada yer almak için çalışmalarını hızlandırdığı söyleniyor. Asyalı oyun takipçilerini büyük ölçüde arkasına alacağı yönünde söylentiler de sosyal medya üzerinden yayılmaya başlamış gibi görünüyor. WeGame adlı uygulamanın ilerleyen günlerde Steam ile ne denli bir rekabet içerisine gireceği konusunda öngörüde bulunulmasa da söz konusu uygulamanın, Steam’e ciddi zarar vereceğine kesin gözle bakılıyor.