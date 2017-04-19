Sultan Murat Han Kimdir? 4. Murat Ölümü Sonrası Tahta Kim Geçmiştir?

Sultan Murat Han kimdir? Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol alan tarihi karakter 4. Murat neden öldü? Sultan Murat’tan sonra tahta geçen padişah ise sizlerle…

Sultan Murat Han Osmanlı İmparatorluğu’nun en çok otoriteyi ve gücü elinde bulundurmayı başaran padişahlarından birisidir. Babası 1. Ahmet, abisi Osman’dan sonra tahta geçmiş ve abisine yapılanların intikamını almak için çok ciddi tedbirler almıştır.

İçki ve alkolü yasaklamış, bu yasakları çiğneyenleri idamla öldürtmüş ve birçoğunu da hapislere attırmıştır. Bağdat Fatihi olarakta tarih sahnesinde yer alan Sultan Murat Han İran taraflarına yaptığı seferlerle acemlere adeta kök söktürmüştür. Annesi Kösem Sultan ile küçük yaşta tahta çıkmasından dolayı çok zorlu ve çetin yıllar geçirmiştir. İç isyanları önlemeyi başarmış Avrupa ülkelerinden gelebilecek saldırıları da önlemiştir. Koyduğu yasakların yerine getirilip getirilmediğini denetlemek için çok sık saray dışına çıkmış ve özellikle kadılara rüşvet aldıklarından dolayı ciddi cezalar vermiştir.

Sultan Murat Han Neden Öldü?

Revan Seferi’nde kardeşi Sultan Bayezid’ı öldürtmüş ayrıca bu seferde nikris hastalığına yakalanmıştır. Çok fazla yasak koymasına rağmen bu yasaklara kendisi uymamış içki içmeyi sürdürmüştür. 27 yaşında hak yoluna yürümüştür. Sultan Murat öldükten sonra yerine kardeşi Sultan İbrahim gelmiştir.