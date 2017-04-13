Süper Loto En Çok Çıkan Sayılar – Biletler Kaça Kadar Yatırılabiliyor?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekişil sonuçları bu akşam belli olacak. Büyük ikramiyenin haftalardır devretmesinin ardından herkes süper loto kaça kadar yatırılabiliyor sorusunun cevabını bekliyor. Oynanacak olan sayılar belirlenip ilgili bilet üzerinden işaretlemeler yapıldıktan sonra en yakın MPİ bayisinin makineleri üzerinden çekişil saati olan 21:00’e kadar biletler oynanmalıdır.

Süper Loto En Çok Çıkan Numaralar

13 defa 9 ve 45 sayıları,

11 defa 9 ve 35 sayıları

Yine 11 defa 31 ve 34 sayıları ikili kombinasyonlarda en fazla çıkan sayılar olmuşlardır.

Büyük ikramiye ise en az 25 milyon TL civarında olması ön görülüyor. Bilen olursa bu akşam çok ciddi para kazanacak.