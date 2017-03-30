Super Mario Geliyor

Herkesin mutlaka oynadığı, tetristeki o güzel oyun Mario mobil için kurgulanmıştı. iPhone 7 lansmanında açıklanan Super Mario Run oyunu, 15 Aralık 2016 tarihinde Nintendo ve Apple arasında gerçekleşen anlaşma ve ortak çalışma sonunda kullanıcıları ile buluşmuştu.

Oyunu ücretsiz olarak indirip, oynayabilirsiniz. Ancak kısıtlı bir bölümünü, tam bölümünü merak ediyor ve oynamak istiyorsanız 9.99 dolar ödeme yapmanız gerekmekte. iOS’ta olan bu efsane oyun için android kullanıcıları tepki göstermiş ve beklenen hamle Nintendo’dan gelmişti. Yoğun ilgi ve talepleri göz önünde bulundurarak, android için sürümünü çıkartmaya karar verdi. Oyun henüz hazırlanırken ön kayıtlar alınmaya başlamıştı bile ve beklenen an geldi.

Super Mario Run, Anroid için yayınlandı. Play Store’da yerini alan oyun şuan için ücretsiz. Ancak yine demo sürümü. Tam sürüm için AppStore gibi 9.99 Ödemek zorundasınız. Android ve iOS oyunlarının arasında fark olmadığı açıklandı. Nintendo, android için bir kaç hata düzeltmesi ile 2.0 sürümünü yayınladı.