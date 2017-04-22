Süt Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Başvuru Şartları

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Süt yardım parası 2017 yılında ne kadar? Yeni çocuk edinmek isteyenlerin alabileceği Süt Yardım Parası ne kadar ve başvuru şartları…
Devletin yeni doğan bebekler için hazırlamış olduğu bir ödenek olan Süt Parası, doğum yapan sigortalı kadınlara yada eşlerine ödenir. Kişilerin bu ödenekten faydalanmaları için doğum yapıldığında evli olmaları gerekmektedir.
Süt parası ne kadar süre devam ediyor diye düşünenler için süt parası bir defaya mahsus olmakla beraber 132 TL ( yüz otuz iki ) olarak ödenmektedir. Bu para beş yıl içerisinde bankalardan alınabilir.
Çocuk yapmayı düşünen bireyler için bu yardımın şüphesiz ki ailenin ihtiyacı konusunda yeterliliği tartışılır, fakat ülkemizin bu konularda yardım yapıyor olması da hiç şüphesiz ki bireyler açısından oldukça sevindirici bir durum olarak çocuk sahibi olmak isteyenlere destek sağlıyor.