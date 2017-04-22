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Süt Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Başvuru Şartları

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Süt Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Başvuru Şartları
Bu haber 22 Nisan 2017 - 15:16 'de eklendi .

Süt yardım parası 2017 yılında ne kadar? Yeni çocuk edinmek isteyenlerin alabileceği Süt Yardım Parası ne kadar ve başvuru şartları…

Devletin yeni doğan bebekler için hazırlamış olduğu bir ödenek olan Süt Parası, doğum yapan sigortalı kadınlara yada eşlerine ödenir. Kişilerin bu ödenekten faydalanmaları için doğum yapıldığında evli olmaları gerekmektedir.

 

Süt Yardım Parası Nasıl Alınır?




  • Emzirme ödeneğinden yararlanmak isteyen kadınların bir işte çalışması gerekmiyor eşlerinin sigortalı bir işte çalışıyor olması halinde bu ödenekten yararlanabilirler.
  • Süt parasından sigortalı olarak yararlanmak isteyen kişilerin mutlaka bir yıl içerisinde 120 ( yüz yirmi ) gün boyunca sigorta priminin yatmış olması gerekmektedir.
  • BAĞ-KUR’ların herhangi bir pirim borcu ödemesi olduğu taktirde doğum yardımından faydalanması mümkün değildir.

2017 Süt Parası Ne Kadar?

Süt parası ne kadar süre devam ediyor diye düşünenler için süt parası bir defaya mahsus olmakla beraber 132 TL ( yüz otuz iki ) olarak ödenmektedir. Bu para beş yıl içerisinde bankalardan alınabilir.

Çocuk yapmayı düşünen bireyler için bu yardımın şüphesiz ki ailenin ihtiyacı konusunda yeterliliği tartışılır, fakat ülkemizin bu konularda yardım yapıyor olması da hiç şüphesiz ki bireyler açısından oldukça sevindirici bir durum olarak çocuk sahibi olmak isteyenlere destek sağlıyor.

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