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Tabby’s Star Gerçekten de Bir Efsaneymiş

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Tabby’s Star Gerçekten de Bir Efsaneymiş
Bu haber 10 Ekim 2017 - 16:10 'de eklendi .

Tabby’nin Yıldızı olarak bilinen bu efsane, özelikle de 2015 senesinden günümüze kadar büyük bir gündem hususuydu.

Gökbilimciler dahil olmak üzere, bilim insanları ve diğer araştırmalar, uzayda var olan yaşam arayışlarında Tabby‘s Stars serüvenine açıklık getirmeye çalışıyorlardı. Tabby‘s Stars kavramı aslında, 2015 senesinde keşfi yapılmış olan bir yıldızın etrafında dönen garip bir cisim olayının yorumlanmasıdır. Fakat işin aslı uzaylı ya da canlı değil, yine bilimdir.

Yaşanan bu olay astronomlar tarafından gizemi ortadan kalkmış ve uzayda yaşam var bulgusundaki kafa karışıklığını da gidermiştir. Temelde yıldızın var olan yörüngesinde beklenilmeyen bir parlaklık yapısı bulunuyordu. Var olan parlak cisim aslında dünya günü olarak belirtilen 700 dünya günü zamanında, yıldızın etrafında 1 tur dönmekteydi. Yaşanan bu olay, parlayan yıldızın ışıklarının sanki soluklaşıyormuş görüntüsünü meydana getirmekteydi. Bundan sonda parlaklığın büyük bir enerji kütlesinden kaynak aldığı buluntuları, bir uzaylı yaşamının var olabileceğine dair kanıtların daha da yükselmesine neden oldu.

Fakat tüm bu ön görüler, varsayımlar ve yanlış anlaşılan durumlar astronomlar tarafından açığa çıkarıldı. İşin aslına bakıldığında, cisim aslında  yıldızdan gelen ışıkların azalma etkilerinin toz bulutları olduğu gözlemlenmesiyle değişmiştir. Yani yıldıza bağlı olarak gelişen ultraviyole ışık kaynağının, kızıl ötesi ışığa oranla daha fazla kararma yaptığı fark edilmiştir. Yani alında olan durum, dalga boyuna bağlı gelişen, ışık azalması olarak, araştırmanın başında yer alan yazar Huan Meng tarafından bu şekilde açıklanmıştır.

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