Taşeron İşçilere Kadro Müjdesi Verildi! Başbakan ve Bakan Açıkladı

Taşeron işçilere kadro açıklamasında 2017’de büyük emek bekleyen işçiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun açıklaması ile kadro umutlarını korudu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ndan taşeron işçilerine kadro hakkında açıklamalar geldi. Bir canlı yayın programına katılarak açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Müezzinoğlu” Referandumda Evet çıkması ile birlikte Türkiye yeni bir döneme girdi. Bundan sonra daha istikrarlı, daha güvenli bir sistemin arefesindeyiz. Parlamentoda gerekli alt düzenlemeleri yapılacak. 2017 nisan öncesi neyse 2019 3 Kasım’a kadar aynen devam edecek. Önümüzdeki iki yıla yakın zaman güçlü icraat dönemi olması gerekiyor. Milletin de hükümetten beklediği bu. Parlamentoda yeterli desteği olan bir hükümet var. Vatandaş da icraat bekliyor. Erken seçime ihtiyaç yok. İşsizlik konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Haziran sonu 1 milyonu hedefliyorduk mayıs ortalarında bu rakamı geçeceğimizi görüyorum. Emeklilerin promosyon ödemelerinin yüzde 75’i tamamlandı. 3 milyar 200 milyon gibi bir rakam ödendi.” dedi. Taşeron işçiye kadro konusunda da Bakan Müezzinoğlu, “Çalışmaları olgunlaştırdıktan sonra hükümete göndereceğiz. Önümüzdeki ayların konusu. Haftaya pazartesi Bakanlar Kurulu yapıldığında çözüm takvimi belirlendikten sonra biz de o takvime göre çalışmaları şekillendireceğiz” açıklamalarında bulundu.

Taşeron İşçilere Kadro Ne Zaman?









Başbakan Yıldırım’da bu konuda açıklamalarda bulunmuştu. Referandum sürecinde taşeron konusuna da değinen Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’de çeşitli kurumlarda çalışan taşeron işçilerin 800 bin civarında olduğunu ve bu konu hakkında ki çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. Taşeron çalışanların ücretleri ve şartlarını da düşük bulan Yıldırım, bu konunun zor bir konu olduğunu dile getirdi. Bu konuda iyileştirmelerin yapılacağını belirterek konuşmasına son vermişti. Bu açıklamaları baz alarak, yakın zaman içinde bu konu hakkında yeni atılımların gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.