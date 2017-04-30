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Taşeron İşçilere Kadro Ne Zaman Gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimat Verildi

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Taşeron İşçilere Kadro Ne Zaman Gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimat Verildi
Bu haber 30 Nisan 2017 - 13:00 'de eklendi .

Taşeron işçilere kadro açıklamaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Başbakan’ı doğruladı. Bu açıklamalara göre herkes soruyor Taşeron işçilere kadro ne zaman gelecek?

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusunda birçok haber gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaptığı açıklamada referandum sürecinin yeni bittiğini ve yakın zamanda bu konuda çalışmaların başlayacağını belirtmişti. Müezzinoğlu, taşeron işçilerin gönlünü ferah tutmasını isteyerek, bu konuda yeşil ışık yaktı.

Başbakan Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada, 4C ve taşeron sorunun çözülmesi için talimatı gerekli yerlere verdiğini belirtmişti. Bu konuda çözümün mutlaka geleceğini açıklayan Başbakan Yıldırım, kendilerinin hiçbir konuyu çözümsüz bırakmadıklarını ve bu konuda da çözümü bulacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Talimatı Verdik” Açıklaması





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu konuda, Başbakan Binali Yıldırım’ın da bu konuda söylediklerine onay vererek, talimatların verildiğini dile getirdi. Ayrıca, bu konuyu yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Mehmet Müezzinoğlu’nun da söylediği gibi, Referandumun bitmesi ile birlikte, taşeron işçilerin kadro meselesinin hızlanacağı aşikar. Yapılan tüm açıklamalar da gösteriyor ki, taşeron işçilerin beklediği güzel haberler 2017 yılı içerisinde gelecek.

Buna Bakın!  Taşeron İşçilere Kadro Müjdesi Verildi! Başbakan ve Bakan Açıkladı
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