SON DAKİKA

Teknoloji Haberleri
Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?

İnternet

Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
Facebook Panik Yarattı

İnternet

Facebook Panik Yarattı
Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler

İnternet

Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler
Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı

Mobil

Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı
İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor

İnternet

İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor
Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor

İnternet

Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor
Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor

İnternet

Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor
Kara Delik Yıldızı Yok Etti

Bilim

Kara Delik Yıldızı Yok Etti
Parçacık Fiziği Öğreten Oyun

Bilim

Parçacık Fiziği Öğreten Oyun
Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi

Mobil

Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi
Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak

Mobil

Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak
Google Japon Devini Satın Alıyor

İnternet

Google Japon Devini Satın Alıyor
iPhone 8’in Çıkış Tarihi

Mobil

iPhone 8’in Çıkış Tarihi
Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Mobil

Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor
Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

Bilim

Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

Taşeron İşçilerin Kadro Durumuna Başbakan’dan Açıklama

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
Taşeron İşçilerin Kadro Durumuna Başbakan’dan Açıklama
Bu haber 05 Mayıs 2017 - 12:43 'de eklendi .

Taşeron işçilere kadroya alınmalarında son durum hakkında Başbakan Binali Yıldırım açıklama yaptı. Referandum öncesi verilen sözler tutulacak mı sorularını yetkiller cevapladı.

Referandum öncesi hükümetten birçok yetkili kişi bu konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bu konunun çözüme kavuşacağı hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bazı bakanlar, referandum sonrası bu konunun üzerine daha çok eğileceklerini söylemişlerdi. Referandumun sonuçlanması ile birlikte gözler tekrardan hükümete çevrildi.  Peki hükümet yetkilileri bu konu hakkında neler diyor?

Başbakan Yıldırım: “Mesele bildiğimiz bir mesele, üzerinde çalışıyoruz”

Başbakan Binali Yıldırım, bu konunun zor bir konu olduğunu; ama konunun yakın zamanda çözüme kavuşacağını dile getirdi. Bu konuda çalışmaların devam ettiğini belirten Yıldırım, bu konuda adil bir sonucun çıkması için çalışmalar yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Maliye Bakanı Ağbal: Sabredin!





16 Nisan referandum süreci hakkında açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, açıklama yaptığı sırada bir vatandaşın” taşeron işçilere kadro sözü vermiştiniz?” sorusu ile karşılaşmış ve “sabdredin” cevabını vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu Konuyu Yakından Takip Edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, bu konuda gerekli yerlere talimatların verildiğini ve bu konuyu yakından takip edeceklerini söyledi.

Buna Bakın!  YEP Hesaplama- TEOG Yerleştirme Puanı Nasıl Hesaplanır?
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
Htc U (Ocean) Tanıtımı 16 Mayıs’taHtc U (Ocean) Tanıtımı 16 Mayıs’ta
E-Spor Faaliyetleri Giderek ArtıyorE-Spor Faaliyetleri Giderek Artıyor
NASA Uzay için Metalik Kumaş ÜretiyorNASA Uzay için Metalik Kumaş Üretiyor
Starcraft Bedava OlduStarcraft Bedava Oldu
Facebook’un Som BombalarıFacebook’un Som Bombaları
Vikipedi Neden Engellendi? Wikipedia Nedir ve Neden Girilmiyor?Vikipedi Neden Engellendi? Wikipedia Nedir ve Neden Girilmiyor?
İzinsiz Dinleniyor Olabilirizİzinsiz Dinleniyor Olabiliriz
Facebook’a Yeni Login ÖzelliğiFacebook’a Yeni Login Özelliği
SON DAKİKA