Taşeron İşçilerin Kadro Durumuna Başbakan’dan Açıklama

Taşeron işçilere kadroya alınmalarında son durum hakkında Başbakan Binali Yıldırım açıklama yaptı. Referandum öncesi verilen sözler tutulacak mı sorularını yetkiller cevapladı.

Referandum öncesi hükümetten birçok yetkili kişi bu konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bu konunun çözüme kavuşacağı hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bazı bakanlar, referandum sonrası bu konunun üzerine daha çok eğileceklerini söylemişlerdi. Referandumun sonuçlanması ile birlikte gözler tekrardan hükümete çevrildi. Peki hükümet yetkilileri bu konu hakkında neler diyor?

Başbakan Yıldırım: “Mesele bildiğimiz bir mesele, üzerinde çalışıyoruz”

Başbakan Binali Yıldırım, bu konunun zor bir konu olduğunu; ama konunun yakın zamanda çözüme kavuşacağını dile getirdi. Bu konuda çalışmaların devam ettiğini belirten Yıldırım, bu konuda adil bir sonucun çıkması için çalışmalar yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Maliye Bakanı Ağbal: Sabredin!









16 Nisan referandum süreci hakkında açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, açıklama yaptığı sırada bir vatandaşın” taşeron işçilere kadro sözü vermiştiniz?” sorusu ile karşılaşmış ve “sabdredin” cevabını vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu Konuyu Yakından Takip Edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, bu konuda gerekli yerlere talimatların verildiğini ve bu konuyu yakından takip edeceklerini söyledi.