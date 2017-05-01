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Taşeron İşçilerin Kadrosu Hakkında Yeni Son Dakika Açıklaması

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Taşeron İşçilerin Kadrosu Hakkında Yeni Son Dakika Açıklaması
Bu haber 01 Mayıs 2017 - 6:59 'de eklendi .

Taşeron işçilerin kadro umudu devam ediyor. 2017’de kadroya alınmak isteyen işçiler kadro beklerken gelen son dakika haberlerine göre taşeronda son durum nedir?

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi hakkında bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu, taşeron işçilerin kadrosu hakkında açıklamaların yanı sıra, memur annelerin yarı zamanlı çalışmaları hakkındaki yönetmelik hakkında da konuştu.

Önümüzdeki Aylarda Önemli Konu Başlıklarından Birisi Bu Olacak

Referandumun yeni bittiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’dan gelen talimatlar ile çalışmaların devam ettiğini dile getiren Müezzinoğlu, taşeron konusunun birkaç ay sonra değerlendirileceğini ve taşeron işçilerin durumunun bu süreçte ki en önemli konu başlıklarından birisi olacağını açıkladı.




Memur annelerin yarı zamanlı çalışmaları hakkında da soruların sorulduğu Müezzinoğlu, bu durumun özel sektörde başlatıldığını ve bakanlıkların önerisinin beklenildiğini söyledi. Bu teklifin şuan için Başbakanlıkta olduğunu açıklayan Bakan Müezzinoğlu, yakın bir süreçte bu durumu bir karara bağlayacaklarını söyledi.

Resmi kişiler tarafından yapılan açıklamalara göre, 2017 yılı içerisinde taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi hakkında adımların birkaç ay içerisinde başlayacağı düşünülüyor. Taşeron işçiler ise, kadroya geçmek için sabırsız bekleyişe devam etmekte.

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