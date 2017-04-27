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Taşeron Kadro Son Dakika Açıklaması!

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Taşeron Kadro Son Dakika Açıklaması!
Bu haber 27 Nisan 2017 - 12:30 'de eklendi .

Taşeron işçilere kadro açıklamaları son dakika olarak baher merkezlerine düştü. 2017 taşeron işçiler için müjdeli bir yıl mı olacak? Yetkililerin açıklamalarından kadro umudu bekleniyor.

Taşeron işçilerin merakla beklediği kadro meselesi, hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte referandum sonrasına kalmıştı. Referandumun 16 Nisan Pazar günü sonlanması ile birlikte, bu konuda nasıl gelişmelerin olacağı hakkında taşeron işçiler merak içerisine girdi. Taşeron işçilere kadro ile ilgili son gelişmeler ise; yetkililerin açıklamalarına göre şekilleniyor. İşte bu konu hakkında ki son gelişmeler…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğu, eskiye oranla referandum sonrasında daha iyi yerlerde olduklarını, sendikalar ile birlikte masa başına oturup bu konuyu değerlendireceklerini açıkladı. Ayrıca bu konu hakkında çalışmaların kısa süre içerisinde başlatılacağını dile getiren Müezzinoğlu, taşeron işçilerin bu konuda gönlünü ferah tutmasını istedi.

Taşeron İşçiler Güvenlik Soruşturması Geçirecek





Taşeron işçiler, Fetö terör örgütü ile bağlantılımı diye araştırmalar yapılacak ve soruşturması olumsuz olan kişiler bu düzenlemelerden kati suretle faydalanamayacak. Ayrıca kişinin 1 yıl boyunca tam zamanlı olarak çalışıyor şartı konulacak. Yasanın çıkması ile birlikte, işçiler kendi kurumlarına başvuruda bulunabilecekler.

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