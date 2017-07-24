SON DAKİKA

Teknoloji ve Gündem Haberleri
Google’dan Engelleri Kaldıran Yenilik

İnternet

Google’dan Engelleri Kaldıran Yenilik
Galaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle Karşınızda

Mobil

Galaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle Karşınızda
Messenger’da Reklamlar Yer Alacak

İnternet

Messenger’da Reklamlar Yer Alacak
Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı

Donanım

Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı
En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8

Mobil

En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8
Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?

Mobil

Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?
Turkcell T80 Çıkacak Mı?

Mobil

Turkcell T80 Çıkacak Mı?
Flash Bellekte Devrim Niteliğinde Yenilik

Donanım

Flash Bellekte Devrim Niteliğinde Yenilik
Facebook 2 Milyar Kullanıcıyı Geçti

İnternet

Facebook 2 Milyar Kullanıcıyı Geçti
Qualcomm ile Apple Arasındaki Hukuk Savaşı İyice Kızışıyor

Donanım

Qualcomm ile Apple Arasındaki Hukuk Savaşı İyice Kızışıyor
Akıllı Telefon Kullanım Yaşı İndi

Mobil

Akıllı Telefon Kullanım Yaşı İndi
Netflix Hacker Kurbanı Oldu

İnternet

Netflix Hacker Kurbanı Oldu
Apple Watch’ların Garanti Süresi Artıyor

Donanım

Apple Watch’ların Garanti Süresi Artıyor
ABD’den Rekor Kıran Hack Cezası

İnternet

ABD’den Rekor Kıran Hack Cezası
Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?

İnternet

Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?

TC No ile Şifresiz SSK Dökümü Sorgulama İşlemleri

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
TC No ile Şifresiz SSK Dökümü Sorgulama İşlemleri
Bu haber 24 Temmuz 2017 - 20:58 'de eklendi .

E-devlet şifresi ile giriş yaparak sizlerde TC no ile şifresiz bir şekilde SSK ve SGK hizmet dökümü ile borç sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz.

SSK sorgulamaları konusunda E-Devlet platformunun yanı sıra şifresiz bir biçimde de sorgulama işlemini de tamamlayabilirsiniz. SSK hakkın da hemen her bilgiye erişmek için sadece kimlik numaranızı ve birtakım kişisel bilgilerinizi sisteme girerek; merak ettiğiniz sorulara yanıtlar da bulabilirsiniz. SGK’nın kendi resmi sitesinden yapacağınız sorgulamalar sonrasında herhangi bir bilgiye erişebilecek ve kafanızda yer alan soru işaretlerini de ortadan kaldırmak için bu türde bir işlemi hayata geçirebileceksiniz. Bu sayede de herhangi bir olumsuz duruma karşı önlem alma işlemi ile karşı karşıya kalarak; tedbir alma şansına da ulaşabileceksiniz.

SSK Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK’nın web sitesi üzerinden kafanızda merak uyandıracak sorulara yanıt bulabilirsiniz. Sadece TC kimlik numaranızı kullanarak bu platforma giriş yapabilir ve hakkınızdaki her bilgiye de kolay ve güvenli bir biçimde erişebilirsiniz. Ne zaman emekli olacağınıza dair yapacağınız sorgulamaların yanı sıra 4A SGK primi sorgulama, SGK borç sorgulama, SGK hizmet dökümü alma, çalışma günü sayısını hesaplama gibi işlemlere erişim sağlayabilir ve bu anlamda da bilgi toplama işlemini başarı ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu tür bir işlemin yanı sıra SGK’nın sitesinden canlı destek sağlayabilecek olan uzmanlarla da irtibat halinde yer alarak; sorularınızı yöneltebilir ve tatmin edici yanıtlarla da karşı karşıya kalabilme imkanınızdan da yararlanabilirsiniz.

Dijital platformda kendini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu; internet üzerinden de vatandaşların herhangi bir soru karşısında meraklarını gidermek amacı güderek; kimlik numaraları aracılığı ile söz konusu sistemin içerisinde kendilerine ait yanıtları da bulabilme imkanı sağlayabilecektir. Emeklilik ya da sağlık sigortası hakkında yer alan bu tür soruların yanı sıra kendini gösteren çalışma gün sayısı da söz konusu siteye bağlı sistemin içerisinde de yer almakta ve Türk vatandaşlarına erişim izni ile sağlanabilmektedir. Kısa bir zaman diliminde ve kolaylıkla giriş yapabileceğiniz SGK’nın resmi sitesi üzerinden bu tür bilgi toplama ve hesaplama işlemlerini tamamlayarak; aradığınız yanıtlara ulaşma imkanıyla karşı karşıya kalabilir ve bu esnada da kendinizi sistemde yer alan verilere göre düzenleyebilme imkanına da erişebilirsiniz.

Buna Bakın!  Kimler Dudak Dolgusu Yaptırabilir?
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
Göz Kamaştıran Auidi A8 GeliyorGöz Kamaştıran Auidi A8 Geliyor
Google’dan Engelleri Kaldıran YenilikGoogle’dan Engelleri Kaldıran Yenilik
Galaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle KarşınızdaGalaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle Karşınızda
Messenger’da Reklamlar Yer AlacakMessenger’da Reklamlar Yer Alacak
Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı BilgisayarıDünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı
Android’den Bir Yeni Özellik DahaAndroid’den Bir Yeni Özellik Daha
En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8
Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?
SON DAKİKA