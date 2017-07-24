TC No ile Şifresiz SSK Dökümü Sorgulama İşlemleri

E-devlet şifresi ile giriş yaparak sizlerde TC no ile şifresiz bir şekilde SSK ve SGK hizmet dökümü ile borç sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz.

SSK sorgulamaları konusunda E-Devlet platformunun yanı sıra şifresiz bir biçimde de sorgulama işlemini de tamamlayabilirsiniz. SSK hakkın da hemen her bilgiye erişmek için sadece kimlik numaranızı ve birtakım kişisel bilgilerinizi sisteme girerek; merak ettiğiniz sorulara yanıtlar da bulabilirsiniz. SGK’nın kendi resmi sitesinden yapacağınız sorgulamalar sonrasında herhangi bir bilgiye erişebilecek ve kafanızda yer alan soru işaretlerini de ortadan kaldırmak için bu türde bir işlemi hayata geçirebileceksiniz. Bu sayede de herhangi bir olumsuz duruma karşı önlem alma işlemi ile karşı karşıya kalarak; tedbir alma şansına da ulaşabileceksiniz.

SSK Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK’nın web sitesi üzerinden kafanızda merak uyandıracak sorulara yanıt bulabilirsiniz. Sadece TC kimlik numaranızı kullanarak bu platforma giriş yapabilir ve hakkınızdaki her bilgiye de kolay ve güvenli bir biçimde erişebilirsiniz. Ne zaman emekli olacağınıza dair yapacağınız sorgulamaların yanı sıra 4A SGK primi sorgulama, SGK borç sorgulama, SGK hizmet dökümü alma, çalışma günü sayısını hesaplama gibi işlemlere erişim sağlayabilir ve bu anlamda da bilgi toplama işlemini başarı ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu tür bir işlemin yanı sıra SGK’nın sitesinden canlı destek sağlayabilecek olan uzmanlarla da irtibat halinde yer alarak; sorularınızı yöneltebilir ve tatmin edici yanıtlarla da karşı karşıya kalabilme imkanınızdan da yararlanabilirsiniz.

Dijital platformda kendini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu; internet üzerinden de vatandaşların herhangi bir soru karşısında meraklarını gidermek amacı güderek; kimlik numaraları aracılığı ile söz konusu sistemin içerisinde kendilerine ait yanıtları da bulabilme imkanı sağlayabilecektir. Emeklilik ya da sağlık sigortası hakkında yer alan bu tür soruların yanı sıra kendini gösteren çalışma gün sayısı da söz konusu siteye bağlı sistemin içerisinde de yer almakta ve Türk vatandaşlarına erişim izni ile sağlanabilmektedir. Kısa bir zaman diliminde ve kolaylıkla giriş yapabileceğiniz SGK’nın resmi sitesi üzerinden bu tür bilgi toplama ve hesaplama işlemlerini tamamlayarak; aradığınız yanıtlara ulaşma imkanıyla karşı karşıya kalabilir ve bu esnada da kendinizi sistemde yer alan verilere göre düzenleyebilme imkanına da erişebilirsiniz.