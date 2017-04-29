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TDK sözlüğünde futbol için ayak topu basket için sepet topu kullanılırken voleybol için kullanılan ifade hangisidir?

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TDK sözlüğünde futbol için ayak topu basket için sepet topu kullanılırken voleybol için kullanılan ifade hangisidir?
Bu haber 29 Nisan 2017 - 21:03 'de eklendi .

Kim milyoner olmak ister yarışması 29 Nisan 2016 Cumartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada birbirinden ilginç sorulan sorulurken yarışmacılar özellikle baraj sorularında oldukça fazla takılmakta ve zorlanmaktadırlar. Telefon joker hakkı, yüzde 50 joker hakkı ve seyirciye sorma joker hakkını kullanan yarışmacılar 16 bin TL’lik baraj sorusunu geçtikten sonra çift cevap verme joker haklarını da kullanabilmektedirler.

Türkiye’nin en çok izlenilen ve yarışmadan sonra da seyredilen yarışma programı milyonlarca kişiyi evde TV ekranlarına kilitliyor. Kimileri yarışmacılarla aynı duyguları paylaşırken kimileri de yarışmacılara tepki gösterebiliyor. Bu akşam Kim Milyoner olmak ister yarışmasında ise aşağıdaki soru sorulmuştur.

Soru: TDK sözlüğünde futbol için ayak topu basket için sepet topu kullanılırken voleybol için kullanılan ifade hangisidir?




Doğru Cevap (Bize Göre): B Şıkkı

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