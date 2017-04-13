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Teknolojide Yeni Bir Dönem: Bilgi Aktarma

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Teknolojide Yeni Bir Dönem: Bilgi Aktarma
Bu haber 13 Nisan 2017 - 11:50 'de eklendi .

Hepimizin aşinalığının olduğu G.O.R.A Filminde Arif karakteri ile rol alan, Cem Yılmaz’a filmin bir bölümünde kaset ile Kung-Fu yüklemesi yapıldığını hepimiz bilmiş ve gülmüşüzdür. Ancak gelişen teknolojiyle beraber bunun mümkün olabileceğini hatta, mümkün olduğunu nasıl bilebilirdik?

California’da temelleri atılan bu deneyin, HRL labrotuvarı bilim insanları sayesinde tamamlandığı ve artık 2000 filmlerinde görmüş olduğumuz bilgi aktarma işlemi günümüz teknolojisiyle yapılacağı kanıtlandı. Tamamlanmış deneylerde; eğitimli bir pilotun uçak sürme kabiliyeti ve bilgisi, elektrot eklenmiş bir başlıkla yapılan aktarım sayesinde normal bir insana aktarıldı. Üstelik bu kadarda değil, %33 daha iyi bir pilot olduğu kanısına varılmış.

Gelişen teknoloji bizi her gün şaşırtmaya devam ediyor. Bu sayede bilgiye ne kadar kolay ulaşacağınızı düşünün. Gelecek güzel haberlerle dolu.

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