Telefonlar Hakkında Bilinmesi Gereken Özellikler

Günlük hayatta pek çok kişinin elinden düşürmediği cep telefonları, her alanda kullanılmaktadır. Ancak herkesin kullandığı bu cihazların sahip olduğu özellikleri herkes bilmiyor.

Eğer cep telefonunuzun pil süresinin daha uzun sürmesini istiyorsanız arka planınızı siyah bir tema yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz bu tema, piliniziz daha uzun süre kullanılmasını sağlayacaktır. Ayrıca telefonunuzun çalınması durumunda güvenlik sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey arama motoruna Android Device Manager yazmak ve çıkan ilk siteye girmek. Girmiş olduğunuz siteden Google e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek, girişinizi onaylamalısınız. Onun ardından telefonunuzdan sinyal alarak nerede olduğunu bulabilirsiniz. Ayrıca bu süreç içerisinde isterseniz telefonunuzu kilitleyebilir ya da kapatabilirsiniz. Kullanılan mobil cihazların bozulma sebeplerinden biriside şarj soketinin kirli olmasıdır. Bu girişin temiz olması cihazınızın daha uzun süre kullanılmasını sağlayacaktır. Bunun için bir şırıngaya boş hava çekerek, bu havayı şarj soketine bırakmaktır.

Bu mobil cihazlar bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu bilgilerde hayatında bu cihazlara büyük önem veren kişiler için gerekli olacaktır.