Telefonunuzun Ekranını Karartan Uygulama!

Biz aslında bunun sadece Türkiye’deki otobüs ve metrolarda olduğunu zannettik, aslında durum tüm dünya genelindeymiş..

Black Berry’nin tasarlamış ve geliştirmiş olduğu Privacy Shade adlı uygulama, sizden habersiz telefonunuza bakanlar bir şey göremesinler diye yapılmış. Uygulama açıldıktan sonra ekranınızın belirli bir bölümü kararıyor, yani okumak istediğiniz yeri aydınlatıp diğer yerleri karartabilirsiniz. Aynı zamanda, kararan ekranın parlaklığını yine siz; ortama göre ayarlayabilirsiniz. Özel hayatın gizliliği konusunda önem taşıyan Privacy Shade adlı uygulama Türkiye’de çok indirilecek gibi görünüyor.









Ekranınızı meraklı gözlerden uzak tutan uygulama şuan için ücretsiz, ancak sadece BlackBerry, Android 5 ve üzeri için geliyor.Alt seviye android cihazlar çalıştırmıyor ve iOS uyumlu değil. İlerleyen zamanda bu uygulamanın iOS’a ve alt androidlere de gelmesini umuyoruz.