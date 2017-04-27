TEOG Puan Hesaplama 2017 – TEOG Puanı Nasıl Hesaplanır?

TEOG puan hesaplama işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2017 TEOG Puan Hesaplama şartlarına göre yapılmaktadır. TEOG hesaplama işlemleri hakkında detaylı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

26 ile 27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılan TEOG sınavı sonrası öğrenciler ve veliler sınav sonuçlarına göre kaç puan alacaklarını tahmin etmek için TEOG puan hesaplama telaşına girmiş durumdalar. Özel dersler ile hazırlanan öğrenciler daha iyi ve güzel liseleri tutturabilmek ve üniversiteye daha emin adımlarla girebilmek için TEOG sınavına giriş yaptılar. Ortak derslerden sıanva giren öğrenciler okul boyunca öğrendikelri bilgilerle rakipelriyle bir yarış içerisinde olarak iyi bir puan almaya çalıştılar.

TEOG Puan Hesaplama









TEOG Puanınızı buradan hesaplayabilirsiniz. TEOG Puanınızın hesaplanması için Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, İngilizce (yabancı dil), Tarih ve Din Kültürü gibi derslerden sınava girmeniz gerekiyor.