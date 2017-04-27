TEOG Yüzdelik Dilim Hesaplama – Yüzdelik Dilim Nedir?

TEOG yüzdelik dilim hesaplama lise tercih işlemlerinde çok önemlidir. 2017 yüzdelik dilim hesaplama formülümüzü kullanarak sizlerde TEOG yüzdelik diliminizi online hesaplayabilirsiniz.

TEOG yüzdelik dilimleri öğrencilerin yanı sıra veliler tarafından da merak ediliyor. Yerleştirmeye Bağlı Esas puanlarla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tercih işlemlerinin kontrolü gerçekleşecek. Yüzdelik dilimlerde puanlara nazaran o sene yapılan sınavın zorluğuna göre tercihlerin yapılması uzmanlar tarafından öneriliyor. Bu sayede zor olan bir sınavda sınav puanınız düşük olsa bile yüzdelik diliminizdeki başarıya göre okullara yerleşebilirsiniz.

Yüzdelik dilim ise kısaca Sınava giren öğrencilerin sıralamasının yüzde olarak ifade edilmiş halidir.

TEOG Yüzdelik Dilimleri











Yüzdelik Dilim Hesaplama

Bunun için MEB size TEOG sonucunuza göre Türkiye’deki sıralamanızı vermiştir. Hatta ilinizde de hangi sırada olduğunuz ekranda yazmaktadır. Türkiye genelinde %7’lik dilime giren öğrenci sınava giren öğrenci sayısına bağlı olarak örneğin 110.00. olmuştur denebilir. Yani sınava giren kişi sayısı/yüzdelik dilim.