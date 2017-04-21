Tesla Geri Adım Attı! 53 Bin Araç Geri Çağrılacak

Dünya’nın önde gelen otomotiv şirketleri arasında yer alan Tesla, piyasaya sürdüğü 53 bin aracın toplatılmasına karar verdi. Özellikle elektrikli araç üretiminde dikkat çeken Tesla, piyasaya sürdüğü araçların el freni sisteminde yaşanan sorun nedeniyle böyle bir karar aldı.

Otomotiv sektöründe adeta bir devrim niteliğinde olan elektrikli otomobiller konusunda başı çeken en önemli firma Tesla, son yıllarda otomotiv sektöründe sıkça karşılaştırdığımız geri çağırma hamlesini atmaya hazırlanıyor.

Şirket, 2016 yılının Şubat ve Ekim ayları arasında üretilen araçlarından 53,000 adetini, el fren sistemlerinde fabrika çıkışlı olarak bulunan bir hata yüzünden çağırmayı planlıyor. Söz konusu hata, el freni düzeneğinin işleyişini bozarak el freninin çekilmemesine neden olmakta.

Şu an için henüz bu konunun neden olduğu, kayıtlara düşmüş bir kaza yaşanmamış olsa da Tesla güvenlik amaçlı olarak geri çağırma işlemini yapacak.

45 Dakikalık Sorun









Sadece 45 dakikalık bir işlem sonucunda düzeltilebilecek hatanın direkt olarak Tesla’dan değil, şirketin üçüncü parti tedarikçilerinden birinden kaynaklandığı belirtilmekte.