SON DAKİKA

Teknoloji Haberleri
Aselsan Elektromanyetik Top Üretti

Bilim

Aselsan Elektromanyetik Top Üretti
Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?

İnternet

Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
Facebook Panik Yarattı

İnternet

Facebook Panik Yarattı
Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler

İnternet

Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler
Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı

Mobil

Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı
İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor

İnternet

İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor
Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor

İnternet

Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor
Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor

İnternet

Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor
Kara Delik Yıldızı Yok Etti

Bilim

Kara Delik Yıldızı Yok Etti
Parçacık Fiziği Öğreten Oyun

Bilim

Parçacık Fiziği Öğreten Oyun
Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi

Mobil

Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi
Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak

Mobil

Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak
Google Japon Devini Satın Alıyor

İnternet

Google Japon Devini Satın Alıyor
iPhone 8’in Çıkış Tarihi

Mobil

iPhone 8’in Çıkış Tarihi
Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Mobil

Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Tesla Geri Adım Attı! 53 Bin Araç Geri Çağrılacak

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
Tesla Geri Adım Attı! 53 Bin Araç Geri Çağrılacak
Bu haber 21 Nisan 2017 - 10:47 'de eklendi .

Dünya’nın önde gelen otomotiv şirketleri arasında yer alan Tesla, piyasaya sürdüğü 53 bin aracın toplatılmasına karar verdi. Özellikle elektrikli araç üretiminde dikkat çeken Tesla, piyasaya sürdüğü araçların el freni sisteminde yaşanan sorun nedeniyle böyle bir karar aldı.

Otomotiv sektöründe adeta bir devrim niteliğinde olan elektrikli otomobiller konusunda başı çeken en önemli firma Tesla, son yıllarda otomotiv sektöründe sıkça karşılaştırdığımız geri çağırma hamlesini atmaya hazırlanıyor.

Şirket, 2016 yılının Şubat ve Ekim ayları arasında üretilen araçlarından 53,000 adetini, el fren sistemlerinde fabrika çıkışlı olarak bulunan bir hata yüzünden çağırmayı planlıyor. Söz konusu hata, el freni düzeneğinin işleyişini bozarak el freninin çekilmemesine neden olmakta.

Şu an için henüz bu konunun neden olduğu, kayıtlara düşmüş bir kaza yaşanmamış olsa da Tesla güvenlik amaçlı olarak geri çağırma işlemini yapacak.

45 Dakikalık Sorun





Sadece 45 dakikalık bir işlem sonucunda düzeltilebilecek hatanın direkt olarak Tesla’dan değil, şirketin üçüncü parti tedarikçilerinden birinden kaynaklandığı belirtilmekte.

Buna Bakın!  Kıdem Tazminatı Kalkıyor Mu? 2017 Düzenlemesi Neler Getirecek?
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
Windows 10 ile Uzun Ömürlü BataryaWindows 10 ile Uzun Ömürlü Batarya
Gemi Kurdu BulunduGemi Kurdu Bulundu
Az Kalsın Dünyaya Göktaşı ÇarpıyorduAz Kalsın Dünyaya Göktaşı Çarpıyordu
Aselsan Elektromanyetik Top ÜrettiAselsan Elektromanyetik Top Üretti
Bitcoin Yasal Hale GeldiBitcoin Yasal Hale Geldi
Beşiktaş Turu Atlarsa Rakibi Kim Olacak? BJK Yarı Final RakipleriBeşiktaş Turu Atlarsa Rakibi Kim Olacak? BJK Yarı Final Rakipleri
MOAB Nedir? Bombaların Annesi MOAB Afganistan’da KullanıldıMOAB Nedir? Bombaların Annesi MOAB Afganistan’da Kullanıldı
Enceladus ve Europa Uydularında Yaşam Var Mı?Enceladus ve Europa Uydularında Yaşam Var Mı?
SON DAKİKA