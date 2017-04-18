The Departed Sonu Nasıl Bitmişti? İçerde İle İlişkisi Nedir?

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Amerikan filmlerinden olan ve Türkiye’deki İçerde dizisiyle benzer gösterilen (Köstebek) The Departed filminin sonu da diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor. Nedeni ise dizinin İçerde ile benzerlik göstermesinin yanı sıra senaryo ile belki ipuçları bir araya gelir ve neler olacağını dizi hayranlar daha önceden öğrenebilirler. 2006 yapımı film birçok dalda da Oscar ödülü kazanmıştır.
Özel olarak yetiştirilen polis memuru Boston’da ki suç çetelerini çökertmek için onların içine girmeye çalışmakta ve film bu konular üzerinden devam etmektedir. Köstebeğin kim olduğunu ise belirli birkaç kişi haricinde kimse bilmemektedir. Mafya içerisindeki bilgileri ise polis müdürlerine anlatmaya çalışmaktadır. Bu da İçerde ile arasındaki bağı anlamlandırlan bir fikirdir.