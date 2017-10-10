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Titan Uzayda Canlı Kanıtının Başka Bir Versiyonu Olabilir!

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Titan Uzayda Canlı Kanıtının Başka Bir Versiyonu Olabilir!
Bu haber 10 Ekim 2017 - 16:12 'de eklendi .

Yakın zaman içerisinde Satürn uydusu olan Titan’da canlı yaşamı için ihtiyaç olabilecek bir hücre zarı oluşumunu andıran yapının bulunduğu aktarılmıştır. Bu yapı, hücre yapısını andırması ve koruyucu özelliğinin olması ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Özelikle de buna sebep olan kimyasalın keşfi de, Titan’da yaşamsa kanıtlara ait bulguların çıkması noktasında, bilim insanlarını heyecanlandırmıştır.

NASA’nın Maryland Eyaletinde Goddard Uzay Uçuş Merkezînde yer alan bilim insanları, Titan üzerindeki atmosferde Akrilonitril adına sahip olan bir kimyasalın olduğunu belirtmişlerdir. Bu kimyasal, yaşam için gerekli olan yapı taşının oluşturulmasında hücre oluşumlarını sağlayan etkiye sahiptir. Bu yüzden de incelene verilerde, “Vinil Siyanür” adına sahip olan kimyasal parmak izinin tespitini ortaya koymuşlardır. Vinil Siyanür ise Şili’de yer alan (ALMA) Atamaca Büyük Milimetre Teleskop Dizisi üzerinden ele alınan veri incelemeleri neticesinde bulunmuştur.

Keşfi yapılan kimyasalın Titan üzerinde milyarda 2,8 birim  etkiye sahip olan kimyasalın, genelinin stratosfer tabaka alanında yoğunlaşarak birikime yaptığı tespit edilmiştir. Böylece yoğunlaştığı kısımlarda uzay alanından bakılıp incelendiğinde ise gezegen üzerinde kahverengi yapıda, turumcumsu bir renk kattığını sağlayan elementin oluştuğu ifade edilmiştir.

Bilim insanlarının yaptığı açıklamalarda ise kimyasal reaksiyonların sıcaklıklarının 179 santigrat dereceyi bulabildiği da aktarılmıştır. Özelikle de Titan’ın atmosferinin de zorlu bir yapının olduğunun tespit edilmesi ve canlı yaşamının gerçekleşebilmesi için bu tür hücre zarı oluşumlarının oluşabilmesinin oldukça normal oldukları da belirtilmiştir.

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