TJK TV Frekans Ayarları Nasıl Yapılır? TJK TV Canlı Yayın

TJK TV üzerinden at yarışlarını canlı ve anlık olarak izleyebilirsiniz. TJK TV frekans ayarlarının nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler haberimizde.

TJK TV daha çok at yarışları üzerine kurulmuş bir ulusal kanal olarak kendini göstermektedir. At yarışlarının naklen yayınının yanı sıra yarışacak olan adların ve jokeylerin hakkında da bilgi verebilecek bir platform olarak kendini gösteren TJK TV; at yarışları üzerinden bahis yaparak kazanç elde etmek isteyen kişilerin de büyük oranda ilgisini çekmektedir.

TJK TV Frekans Ayarları









TJK TV; Türksat uydusu üzerinden de hizmet vererek; vatandaşlara ücretsiz bir biçimde ulaştırılmaktadır. Uydu : Türksat 4A Frekans : 12245 MHz Polarizasyon : Yatay (Horizontal) Sembol Oranı : 27500 FEC : 5/6 Modülasyon : DVB-S2 , 8PSK şeklinde yapılacak bir arama sonucunda da TJK TV’nin yayın akışına ulaşabileceksiniz. Ayrıca TJK TV’yi canlı olarak buradan izleyebilirsiniz.