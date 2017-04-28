Ton Sür Ton Kombin Giyim Tarzı Nedir? İşte Benim Stilim’de Gündeme Gelmişti

Ton Sür Ton kombini İşte Benim Stilim’de gündeme gelmişti. Ton Sür Ton giyim tarzı nedir, örnekleri ve nasıl yapılır? İşte o bilgiler…

Modayı yakından takip edenlerin son zamanlarda sıklıkla kullandığı bir terim olan ve giyim yarışmalarında da gündeme gelen Ton Sür Ton herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Kısaca bakıldığında Ton Sür Ton tüm giyilen aksesuarların aynı rengin farklı tonlarını güzel bir kombin eşliğinde sergilemesi olarak bilinmektedir.

Ton Sür Ton özellikle yeni bir stil olduğundan bir sınır ya da yapılmaması gerekli olan şeyler bulunmazken, Ton Sür Ton’da en önemli detay bunları ustaca bir kombin eşliğinde sergilemek olarak gösteriliyor. Örneğin kırmızı rengi kullanıyorsanız o rengin tonlarını üzerinizde bir bütünlük ve güzellik halinde göstermeniz çok önemlidir.











Ton Sür Tonu en çok İşte Benim Stilim yarışmasında yer alan yarışmacıların kullandığını ve bu şekilde yeni tarzlar geliştirdiklerini de hatırlatalım.