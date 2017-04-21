TORUK 101 Geliyor

Askeri araçlara saldırı düzenleyen terör örgütüne bir darbe araştırma geliştirmeden geldi. Yerin 30 metre altına kadar görüş sağlayan TORUK 101′ in askeri araçların geçişi sırasında patlatılan bombalar ve mayınların önceden haberi alınacak. Askeri ekip durdurulacak ve mayın etkisiz hale getirilecek.

İdem Teknoloji İcra Kurulu başkanı olan Necmettin Ünal’ın TORUK 101 projesiyle bombaların ve patlayıcıların önceden tespit edilmesi ve askerlerin şehit olmasını engellemeyi başaracaklarını söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Araştırma Geliştirme bölümünde konferansta açıklanan TORUK 101′ in 30 metre derinliğe kadar noktasal veri analizi yaptığı açıklandı. TORUK 101′ in aynı zamanda, arkeoloji çalışmaları içinde kullanılabileceğini söyleyen Necmettin Ünal bu projenin tamamıyla askeri birlikleri korumak amacıyla yapıldığını vurguladı.









Ürünün detaylı açıklamasını ve çalışma prensibini açıklayan Necmettin Ünal, ürünün olabildiğince hafif tutularak, dronelar ve insansız hava araçları ile de askerlerin hiç bir şekilde mayınlı bölgeye ulaşmadan mayınların tespitini yapacağını belirtti.