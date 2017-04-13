Torun Maaşı Başvuru İşlemleri – Şartları Sağlayan Büyükanneler Maaş Alacak

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Büyükannelere torunlarına baktıkları gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda gündeme gelen ve kabul edilen torun maaşları 14 Nisan 2017 tarihinden itibaren verilemeye başlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da ilgili maaşlar büyükannelere verilecek.
Torunlarından maaş almak isteyen büyükannelerin 3 yaşına doldurmamış torunlarına 1 yıl süresinde 425 TL geri ödemesiz para verilecek. 100 binden fazla başvuru ilgili bakanlığı yapılmıştı. Büyükanne Projesi Başvuru sonuçları ve işlemlerine buradan ulaşabilirsiniz.
Pilot olarak seçilen Sakarya, Konya, Antalya, Gaziantep ve Ankara gibi iller de beklentilerin üstünde başvuru alındı. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine ilgili belgelerin kısa sürede getiirlmesi de gerekiyor.