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Trafik Cezası Sorgulama İşlemleri Plakadan Yapılabiliyor

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Trafik Cezası Sorgulama İşlemleri Plakadan Yapılabiliyor
Bu haber 24 Temmuz 2017 - 21:06 'de eklendi .

Plakadan trafik cezası sorgulama hizmetini EGM online ortamda vatandaşlara göstermektedir. Ödeme işlemlerinde de son tarih önemli.

Ülkemizde araç sayısı ve kullanımı her geçen gün arttığı için tarafik ihlalleride bir hayli fazla yaşanmaktadır. Hız limiti aşma, ışık ihlali ve hatalı yön gibi cezai işlem gerektiren durumlar sonucunda sürücüye uygun olan işlem yapılmaktadır.

Trafik Cezası Sorgulama

Genellikle para cezası olarak sürücü karşısına çıkan bu cezalar kazanın ve ihlalin büyüklüğü ile ehliyete el koyma gibi sonuçlar çıkarmaktadır. Bu durumlardan birini yaptığınızda aldığınız cezayı öğrenmek için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün web sitesine giriş yapabilirsiniz. www.egm.gov.tr adresine girdikten sonra Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama bölümüne tıklamanız gerekmektedir. Daha sonra ise İsim, Soyisim, TC Kimlik No ve Doğum yılı gibi özel bilgilerinizi girerek üzerinize kayıtlı olan araçların aldığı cezaları ve detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Site son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını kapsamaktadır. Ayrıca trafik cezanızı son ödeme tarihinden önce öderseniz indirimden de faydalanabilirsiniz.

Trafik Cezası Almamak İçin Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

1-Hız Limitlerini Gösteren Tabelalar: Genellikle şehir dışında bulunan hız tabelaları yola uygun olan azami hızı size belirtmek için hazırlanmışlardır. Yetkili trafik ekibi tarafından hız limitine uymadığınınz gözlenir ise ceza almanız kaçınılmaz olacaktır. Bazı bölgelerde ise Radar olarak belirtilen ve gönderdiği radyoaktif dalgalar ile aracınızın hızını ölçen aletlerde bulunmaktadır. Aracınz radar bölgesinin içindeyken hız limiti aşmış ise para cezası ile karşılaşabilirsiniz.

2-Trafik Işıkları: Akan trafiği belli aralıklar ile durdurmak maksadı ile bir düzen çerçevesine araçları hareket ettiren Trafik Işıkları, oldukça önemli bir göreve sahip olmaktadır. Bu ışıklara uymamanız büyük kazalara ve çeşitli trafik cezaları almanıza neden olacaktır. Trafik Işıklarına dikkat etmeniz can ve mal kayıplarının yaşanmasını önleyecektir.

Buna Bakın!  Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

3-Emniyet Kemeri Takma: Günümüzde birçok araç sahibi emniyet kemerini takmayı gereksiz görmektedir. Bazı sürücüler ise sadece uzun yollarda emniyet kemerini takmayı tercih etmektedir. Emniyet kemeri kaza halinde olabilecek sarsıntılardan ve ani hareketlerden sürücüyü muhafaza etmek amacı ile üretilmiştir. Emniyet kemerinizi takmanız sizlerin olası bir kazada en az zararı almanız ve cezai işlemlere tabi olmamanız için gerekli bir araç olmaktadır.

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