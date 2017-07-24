Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

Trafik cezasına itiraz ederek, mahkeme ücretlerini de ödemek koşuluyla tarafınıza yazılan cezalardan yasalara tabi olmak suretiyle kurtulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi haberimizin devamında…

Trafik cezaları pek çok kişinin karşılaştığı bir durumdur. Bazı durumlarda sürücüler kendilerine verilen cezaların haksız olduğunu düşünebilmektedir. Bu durumlarda trafik cezasına itiraz mümkün olmaktadır.

Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

Trafik cezalarına 15 gün içinde içinde itiraz edilebilmektedir. Bu süre ceza sürücüye ulaştıktan sonra başlamaktadır. Cezaya itiraz edebilmek için tabii ki yasal sürücü olunmalıdır. Trafik cezası itirazı için dava dilekçesi, trafik idari para cezası tutanağının fotokopisi, trafik idari para cezası tutanağı tebligatının fotokopisi, ruhsat fotokopisi, kimlik fotokopisi ve ehliyet fotokopisi gerekmektedir. Bahsedilen evrakların sulh ceza mahkemesi kalemine teslim edilmelidir. Sürücünün teslim ettiği dilekçe ile sulh ceza mahkemesi karar vermektedir. Mahkeme sonucu tebligat ile sürücünün adresine gönderilmektedir. Bu süre 1-3 ay arasında değişebilmektedir. Mahkeme sonucuna göre dava açılmaktadır.Trafik cezalarında adres kesinliği de önemli bir noktadır. Ptt yolu ile adrese gelen ceza tebligatı, kişinin evde bulunmaması durumunda posta memuru tarafından not bırakılarak mahalle muhtarlığına teslim edilmektedir. Muhtarlığa tesliminden sonra 15 gün yasal süreç başlamaktadır.