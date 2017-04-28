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TRT Avaz Yayın Akışı – Mersin İdmanyurdu Eskişehirspor Canlı Yayın

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TRT Avaz Yayın Akışı – Mersin İdmanyurdu Eskişehirspor Canlı Yayın
Bu haber 28 Nisan 2017 - 17:14 'de eklendi .

TRT Avaz ekranlarında bugün saat 18:00’de Mersin İdmanyurdu Eskişehirspor karşılaşacak. TRT Avaz  yayın akışı ve canlı izleme bilgisi haberimizde.

TRT Avaz kanalında Türk devletlerinin yanı sıra spor programlarına da yer verilebiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirtilen fikstüre göre de bu maçlar TRT’nin uygun gördüğü şekilde TRT Avaz ekranlarında yer alabiliyor. 28 Nisan Cuma günü ise TRT Avaz’da mersin İdmanyurdu ile Eskişehirspor saat 18:00’de karşılaşacak. TRT Avaz frekans bilgileri tüm bu maçları televizyonunuza ilgili kanalı kayıt ederek izleyebilirsiniz.

TRT Avaz Yayın Akışı





SAATPROGRAM ADI
07:35Azerbaycan Haber
07:45Rusça Haber
08:05Kuzenlerim
08:55Zengin Kız Fakir Oğlan
10:50Elde Var Hayat
12:20Gönül Dilinden
13:00Detay 13
13:40Necmettin Nursaçan'la Rahmet Kapısı
14:30Pakistan'ın Yerli Türkleri
15:00Haber
15:15Türkmence Haber
15:25Ülke Rehberi
15:30Kırgızca Haber
15:408 Ülke 8 Yönetmen
16:05Hindistan'ın Yerli Türkleri Mugallar
16:35Kazakistan Haber
16:45Türk Dünyasının Enleri
17:10Özbekçe Haber
17:20Azerbaycan Haber
17:30Rusça Haber
17:50Maç Önü
18:00TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması''M.İdmanyurdu-Eskişehirspor''
18:45Devre Arası
19:00TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması''M.İdmanyurdu-Eskişehirspor''
19:50Haber
20:20Elde Var Hayat
21:50Türk Dünyasının Enleri
22:15Necmettin Nursaçan'la Rahmet Kapısı
23:05Detay 13
23:45Zengin Kız Fakir Oğlan

TRT Avaz kanalını ise şifresiz ve canlı olarak buradan seyredebilirsiniz.

Buna Bakın!  Bir Sorun Mu Var Başvuru Formu – Show TV Bir Sorun mu Var Yarışması Başvuruları
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