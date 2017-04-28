TRT Avaz Yayın Akışı – Mersin İdmanyurdu Eskişehirspor Canlı Yayın

TRT Avaz ekranlarında bugün saat 18:00’de Mersin İdmanyurdu Eskişehirspor karşılaşacak. TRT Avaz yayın akışı ve canlı izleme bilgisi haberimizde.

TRT Avaz kanalında Türk devletlerinin yanı sıra spor programlarına da yer verilebiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirtilen fikstüre göre de bu maçlar TRT’nin uygun gördüğü şekilde TRT Avaz ekranlarında yer alabiliyor. 28 Nisan Cuma günü ise TRT Avaz’da mersin İdmanyurdu ile Eskişehirspor saat 18:00’de karşılaşacak. TRT Avaz frekans bilgileri tüm bu maçları televizyonunuza ilgili kanalı kayıt ederek izleyebilirsiniz.

TRT Avaz Yayın Akışı











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